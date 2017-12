Uzun bir süreç sonrası eğitim ve öğretim hayatının başarılı bir şekilde bitirilmesi sonucunda düzenlenen mezuniyet organizasyonu her öğrenci ve her veli için en özel günlerden birtanesidir. Mezuniyet günü özel bir gün olduğu kadar mezuniyet günün de giyilen mezuniyet kep cübbe de öğrencileri bir o kadar özel ve sembolik kılmaktadır.

Mezuniyet Töreninde Kep Fırlatmanın Tarihi

1900’lü yıllardan sonra başa takılmaya başlanan kep artık gökyüzüne doğru fırlatılmaya başlandı. 1912 yıllarında Amerikan Deniz Harp Aakdemisinin mezuniyetinde mezun olacak öğrenciler, dört yıl boyunca zorunlu olarak taktıkları keplerini, memur şapkalarıyla değiştireceklerinden dolayı eğitim hayatında 4 yıl boyunca taktıkları kepi bir sevinç ile fırlatarak artık ihtiyaçlarının olmadığını sembollediler ve mezuniyet töreninde kep atma geleneği de bu şekilde başlamış oldu.

