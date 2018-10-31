Mezarlıkların korumasını kim sağlayacak?

Konuyu Kıbrıslı Dini Liderler Grubu’na, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne ve Girne Belediye Başkanlığı’na bildirdik ve önlem talep ettik…

Girne’de Kıbrıslırum mezarlığına yeni gömülerin yapılıyor olması, bu mezarlıkta sevdikleri gömülü olan Kıbrıslırum aileleri huzursuz etti.

Bir Kıbrıslıtürk okurumuza şikayette bulunan bir Kıbrıslırum aile, mezarlığa yapılan gömülerde, eski mezarlarda gömülü insanların çıkarılıp yerlerine başkalarının gömülmesi tehlikesinden endişe ettiklerini bildirdiler. Benzer biçimde Larnaka Kıbrıslıtürk mezarlığına da Araplar gömülüyor…

Biz de bu konuyu Kıbrıslı Dini Liderler Grubu’na, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne ve Girne Belediye Başkanlığı’na bildirdik ve önlem talep ettik…

Girne’deki Kıbrıslırum mezarlığına yeni gömülerin yapılması, Kıbrıslırum aileleri huzursuz etti… Benzer biçimde Larnaka Kıbrıslıtürk mezarlığına da Araplar gömülüyor…

GİRNE KIBRISLIRUM MEZARLIĞI’NA YENİ GÖMÜLER…

Okurumuz, Girne Kıbrıslırum mezarlığına yapılmakta olan yeni gömülere ilişkin bir arkadaşı aracılığıyla çeşitli fotoğraflar çektirerek bize gönderdi.

Okurumuz bize şöyle yazdı:

" Sevgül Hanım selamlar. Nasılsınız? Bir konuyu danışmak istedim size. Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslırum bir bayanın yakınları Girne’deki Kıbrıslırum mezarlığında gömülüdür.

Geçen günlerde mezarlığa yakınlarına gitmiş. Ve görmüş mezarlıktaki Rum mezarları açılıp içersine Rusları koyuyorlar. Bildiğiniz gibi Ruslar da Ortodoks.

Kadın gelip bana anlattı ve yardım edebilecek biri var mı dedi.

Gazeteci olduğunuzdan ötürü ve bu konularla ilgili hassasiyetinizi bildiğimden dolayı size danışmak istedim.

Bu konuyu bir araştırabilir misiniz acaba?

Bir arkadaş Girne’deki Kıbrıslırum mezarlığına gidip biraz gözlem yaptı…

Ve gerçekten Kıbrıslırum mezarlığına Afrikalıları ve Rusları gömmeye başladılar.

Mevcut mezarlara dokunup dokunmadıkları ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğim ama uyarmazsak iş o raddeye kadar varacak diye düşünüyorum…

Size mezarlıkta çekilmiş bazı resimleri gönderiyorum…

Resimlerde Rum mezarlığına gömülmüş Rus ve Afrikalıların isimlerinin yazdığı mezar taşlarını görebilirsiniz…

Siz bu konuyu gazetenizde gündeme taşıyabilir misiniz?

Çünkü mevcut mezarların açılıp içerisine yeniden başkalarını koyma durumu da olmuş olabilir yani. Ve uyarılmazlarsa olacaktır…”

Biz de okurumuzun bu kaygılarını aktarıyoruz.

GİRNE BELEDİYESİ’NE DURUMU AKTARDIK…

Dün akşam Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’yü aradık ancak yurtdışında olmasından dolayı kendisine ulaşamadık. Bu konuda onu aramayı sürdüreceğiz. Bu arada bu durumu Girne Belediye Başkan Yardımcısı Seran Kaşif’in bilgisine getirdik.

HRİSTİYANLAR İÇİN MEZARLIK YAPILMAK ÜZERE BAŞKA ARAZİ TAHSİS EDİLMELİ…

Özellikle Girne bölgesinde yaşayan Hristiyanlar için mezarlık yapılmak üzere kolaylıkla başka bir arazi tahsis edilebilir. Kıbrıslırumlar’dan geride kalan Girne’deki mezarlık, aileleri artık Girne’de yaşamadığı için mutlaka Belediye tarafından koruma altına alınmalıdır. İçişleri Bakanlığı da Girne ve gerekirse diğer bölgelerde yaşayan Hristiyanlar veya başka dinlerden insanlar için mezarlık yapılmak üzere başka araziler tahsis edebilir.

Aynı şey artık Larnaka’da yaşamayan ancak ataları Larnaka Kıbrıslıtürk mezarlığına defnedilmiş olanlar için de geçerli. Kıbrıslıtürkler’e ait mezarların üzerine başkalarının gömülmesi kabul edilemez. Aynı şekilde Larnaka Belediyesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Müslümanlar için mezarlık yapılmak üzere başka araziler tahsis edebilir. Böylece Kıbrıslıtürk mezarlıkları koruma altına alınmış olur. Bu konuda İnsani İşler Komiserliği de çalışma yapabilecek konumda bulunuyor.

LEYMOSUN’DA KALLİS’İN MÜDAHALESİ…

Hatırlanacağı gibi benzer bir durum Leymosun’da hastane avlusundaki Kıbrıslıtürk mezarlığı için de geçerliydi. Burayı Kayıplar Komitesi yetkilileri ve Dr. Ayten Berkalp’la 15 Ekim 2010 tarihinde ziyaret etmiş ve gördüklerimiz karşısında hayretler içinde kalmıştık. Bu Kıbrıslıtürk mezarlığına da çeşitli mezarlara Araplar gömülmekteydi.

Bunun üzerine dönemin Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üye Yardımcısı Ksenofon Kallis, Leymosun Belediye Başkanı’na mektup yazarak derhal bu mezarlığın koruma altına alınmasını talep etmiş ve Leymosun Belediyesi de, ondan sonra buraya Araplar’ın gömülmesine izin vermemişti. İlerleyen yıllarda Leymosunlu Kıbrıslıtürkler’in oluşturduğu vakıf da Leymosun’daki Kıbrıslıtürk mezarlarının korunması için etkili bir çalışma yapmıştı.

LARNAKA’DA BENZER DURUM SÜRÜYOR…

Benzer bir durum Larnaka’daki Kıbrıslıtürk mezarlığında da geçerli. Buraya da Araplar gömülüyor…

KÜLTÜREL TEKNİK MİRAS KOMİTESİ’NE DURUMU AKTARDIK…

Gerek Girne’de, gerekse Larnaka’daki durumu, İki Toplumlu Kültürel Teknik Miras Komitesi eşbaşkanı Ali Tuncay’a aktarmış bulunuyoruz…

DİNİ LİDERLER ORTAK KOMİTESİ’NE DURUMU BİLDİRDİK…

Bu arada düzenli olarak bir araya gelmekte olan Kıbrıs’tan Dini Liderler Ortak Komitesi’yle de temasa geçerek komitenin sekreteryal görevlerini yürütmekte olan İsveç Büyükelçiliği’nden Salpy Eskiciyan Weiderud’a da durumu ayrıntılı biçimde bildirdik.

Edindiğimiz bilgilere göre Larnaka’da Araplar’ın Kıbrıslıtürk mezarlarına gömülmekte oluşu konusunda da Dini Liderler Grubu’na bazı Kıbrıslıtürk imamlar şikayette bulunmuşlar.

Kıbrıslı Dini Liderler Ortak Komitesi’nden gerek Girne’deki Kıbrıslırum mezarlığı, gerekse Larnaka’daki Kıbrıslıtürk mezarlığına yapılmakta olan yeni gömüler konusunda girişim yapmasını talep ettik…

(YENİDÜZEN)

İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu:

“Kayıplar Komitesi, kapanma riskiyle karşı karşıya…”

Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu’nun, Kayıplar Komitesi’nin yeni bulgular olmaması dolayısıyla, “kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu” uyarısında bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Fotiu’nun ofisinden yapılan basın açıklamasında, Komiser’in pazartesi akşamı Londra’da Kıbrıs Kayıplar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptığı belirtildi.

Kayıp şahısların ilk listesinde önemli sayıda kişinin yerinin belirlendiğini ve kimliklerinin DNA testi yoluyla belirlendiğini anlatan Fotiu şöyle konuştu:

“Kalıntıların yer tespiti ve başarılı kazı oranının ansızın düşmesiyle kendimizi Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarının kesilmesiyle karşı karşıya bulduk. Ve ilk trajik kayıp şahıslar listesinde bulunan birçok vatandaşımız hala kayıptır. Kalıntıların kimlik tespiti için antropoloji laboratuvarındaki çalışmaların da önemli oranda azaldığı bir noktaya geldik. Hemen hemen araştırıp kimlik tespiti yapacağımız hiç kalıntı kalmadı.”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros: “Kayıplar Komitesi’nin çabaları sona ermemeli…”

Kayıplar Komitesi’nin 2018 verilerini sunan Fotiu, 11 kişinin kalıntılarının veya kısmi kalıntılarının yerinin tespit edildiğini, 2017’de de 50 kişinin kalıntılarının bulunduğunu anlattı.

“Kayboluşlarından 44 yıl aradan sonra şu anda 850 kişi hala kayıptır” şeklinde konuşan Fotis Fotiu, “Türkiye’nin artık Kıbrıslırum, Yunan ve Kıbrıslıtürk kayıpların ailelerinin acılarını ve ıstıraplarını dindirecek gerekli siyasi ve insani istekliliği göstermesinin kaçınılmaz olduğunu” ifade etti. Fotiu, hükümetin kararlılıkla, kayıp yakınları ve derneklerle işbirliği halinde tüm kayıpların bulunması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Nestoros: “Kayıplar Komitesi’nin çabaları sona ermemeli…”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum üyesi Nestoras Nestoros’un ofisi tarafından yapılan açıklamada “bulunan kemik sayısına bakılmaksızın tüm kayıpların akıbeti belirlenene kadar çabaların durdurulmaması gerektiği” belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yayımlanan açıklamaya göre, Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk toplumları arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde Kayıplar Komitesi 1981’de kurulduğu günden beri, BM himayesi altında çalışmalarını sürdürüyor. Kayıplar Komitesi’nin kazı çalışmaları Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti ve tüm diğer devletlerin ekonomik desteğiyle 2006’de başladı.

Açıklamada şunlara yer verildi: “ Kayıplar Komitesi’nde ta başından beri çalışmalarının devamı için gerekli siyasi destek vardı. 12 yıldır istikrarlı bir şekilde ayakta durmayı başardı ve çalışmaları tüm dünya tarafından tanınıyor. Kayıplar Komitesi çalışmalarının bugün de devamı için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hem ekonomik hem de politik desteğine sahiptir. Komite’nin, bugün bir kez daha, bulunan kemik sayısına bakılmaksızın, en son kaybın akıbeti belirlenene kadar çabaların durdurulmaması yönünde olduğunu dile getirmek istiyoruz. Bunca yıldır mevcut olan sorunlar, bu insani sorunun çözülmesine yardımcı olacak kolektif bir çaba ve pratik yaklaşım gerektiriyor.

(KIBRIS HABER AJANSI – 30.10.2018)