MEZARLARIN PEŞİNDE BARIŞI ARAYANLAR

ALMAN USULÜ



Tam 2 milyon 750 bin mezar!..

Tamamı savaşlarda ölmüş.

20'nci yüzyılın en kanlı savaşında...

Adolf Hitler seçimle işbaşına gelmişti. Ardında korkunç bir miras bıraktı. Nazizm ve benzeri ırkçı ideolojiler Hitler'le birlikte tarihin

en kara sayfalarına ve insanlığın belleğine kazındı. Ari ırk yaratmak gibi bir söylemle ve yayılmacı bir eylemle güç zehirlenmesi yaşayan Naziler'in geride bıraktıkları rakamlarla, istatistiklerle, filmlerle,

romanlarla, şiirlerle ne kadar anlatılsa da, belli ki hiç 'son'a erilmeyecek.



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Führer iktidarı Yahudileri toplama kamplarında yakar, komşu ülkelere saldırıp kentleri yerle bir eder ve İkinci Dünya Savaşı'nda geniş bir cephede savaş verirken, kendi 'ari ırk'ından milyonlarca insanın ölümüne de sebep oldu.

Bugünkü Almanya sınırları dışında, savaşta ölen Almanlara ait 2 milyon 750 bin mezar varmış!..

Polonya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve daha pek çok Avrupa ülkesinde...

Volksbund adlı bir kuruluş, yurtdışındaki Alman savaş mezarlıklarının izini sürüyor.

Vakıf statüsündeki sivil toplum örgütü aslında 1919'da, yani 1'inci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında kurulmuş.

O savaşın kurbanlarına ait mezarlıklara sahip çıkmak amacıyla yola çıkmış. 1933'te Nazilerin kontrolüne girmiş. 1945'ten itibaren rotasına oturmuş, yurtdışındaki Alman savaş mezarlıklarına sahip çıkmaya başlamış.



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Kıbrıs gibi çatışmalı, şehitlerin ve kayıpların verildiği, toprak altından sürekli insan kalıntılarının çıktığı bir coğrafyada yaşayanlar

için çok da kulağa inandırıcı gelmiyor olsa da, 'Halk örgütü' anlamına gelen Volksbund'un mezarlıklara sahip çıkma operasyonları 'barış' mesajı vermeyi hedefliyor!

Hem de gençlere...

Örgütün en temel işlevi, mezarlıkların bakımını yapmak... Anma törenleri düzenlemek...

46 farklı ülkede tam 832 adet mezarlık, vakfın kontrolü altında...

567 personelin yanısıra 9 bin civarında da gönüllüsü var bu hayır kuruluşunun...

2018 yılında tam 24 bin savaş kaybını yeniden gömmüşler.

Bir yandan mezarlıkların bakımıyla ilgilenirken, diğer yandan da gençlere savaşları, kayıpları anlatan etkinlikler, kamplar düzenliyorlar.

Verdikleri mesaj şu: 'Mezarlıklar savaşa karşıtıdır!'

Nasıl yani?

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Kıbrıslılar için tam tersi oldu hep.

Şehitlikler, kayıplar daima şovenizme hizmet etti.

İsimleri değiştirseniz, tarih kitaplarının retoriği aynıdır.

'Biz' hep haklı ve mağduruzdur. Bir de kahraman!..

'Onlar', yani 'düşman' ise her daim 'haksız', 'cani', 'katil'dirler.

Üstelik korkak!

Bu yüzden Almanları, savaş mezarlarının peşinde barış düşüncesini arayan Volksbund Vakfı'nın çabalarını anlamakta zorlanıyoruz.

Hem Kıbrıslı Türkler, hem Kıbrıslı Rumlar...

(DEVAM EDECEK)

MİLYONLARCA MEZAR- Volksbund (Halk Örgütü) adlı kuruluş, 20’nci yüzyılın iki büyük savaşında ve daha önceki savaşlarda ölen, kaybolan milyonlarca Alman’a ait çeşitli ülkelerde bulunan mezarlıkların izini sürüyor.

SAVAŞTA SADECE ASKERLER ÖLMEZ- ‘Savaşlarda kimler ölür?’ sorusunu sorup, cevabını veriyor Volksbund örgütü: Savaşlarda evet askerler ölür, ama sadece onlar değil… Esirler ölür, mülteciler ölür, köle gibi çalıştırılanlar ölür, toplama kamplarındakiler ölür, direnişçiler ölür, işkenceye uğrayanlar ölür, sürgündekiler ölür… Gençler ölür, kadınlar ölür, çocuklar ölür, neneler-dedeler ölür, bebekler ölür. Yani ‘insan’ ölür!..