Meyve ve sebzede yine limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 10 -16 Ağustos 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, ithal ürünlerden armut, şeftali, çeri domates, elma, nektarin, karnıbahar, havuç, arpa yemlik arpa,üzüm, kırmızı lahana, kırmızı lolorosso, çilek, barbunya, lolorosso, soya küsbesi, ejebu gari, gari tozu, buğday, taze fasülye, domates, iceberg marul, şili biber, kırmızı, siyah üzüm olmak üzere 75 numuneden, 71'i temiz çıktı, 4 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden de sultani üzüm, molehiya, nane, kolyandro,marul, kapya biber,biber olmak üzere 8 numuneden 5'i temiz, 3 numunede limit üstü kalıntı çıktı.

İthal ürünlerden limit üstü katıntıya rastlanan Kemal Palamut'a ait elma (Gala) ve şeftali menşeine iade edildiği, Halil Kasap Pazarlama'ya ait taze fasülye ve Defteralı'ya ait şeftalinin de imha edileceğini bildirildi.

Öte yandan 3. kez limit üstü ilaç kalıntısı bulunan Yeşilyurt'ta Remzi Poyraz'a ait üzüm ile birlikte Çatalköy'de Coşkun Kıraloğlu'na ait molehiyada ve Aytaç Özcezarlı'ya ait kolyandronun imha edildiği açıklandı.