Meyve tüketmeli mi, tüketmemeli mi?

Dilara Topcan

Son dönemlerde sağlıklı beslenme üzerine yayılan bilgi kirliliklerinden bir tanesi de meyve tüketmemek… Tam aksine meyveler bağışıklık sistemimizden tutun da sindirim sistemimize kadar vücuda birçok katkı sağlayan ana besin gruplarımızdan bir tanesi. Tek bilmemiz gereken nokta ise meyveyi ne kadar, ne saat ve nasıl tüketeceğimiz konusu… Tabii bir de meyvelerin güvenilir kaynaklardan mı geliyor olduğu…

Evet her şeyin fazlası zarar. Bu bir gerçek… Meyveler de şeker içeriklerinden ötürü aşırı tüketildikleri takdirde özellikle kilo kazanımına neden olabiliyor. Bu nedenle meyvelerde de tüketim miktarını doğru ayarlamak şart… Tüketim miktarı dengelendiği takdirde de geriye meyvelerin mucizevi etkilerinden yararlanmak kalıyor…

MEYVELERİN SAĞLIĞA KATKISI

Meyveler vitamin ve mineral zengini olmalarının yanısıra posa zengini oluşlarıyla da sağlığa dört bir yandan fayda sağlıyorlar. Antioksidan kapasiteleriyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip bizleri kanser gibi türlü hastalıklara karşı koruyorlar. Posa zengini oluşları ise bağırsakları temizlemeye ve sindirimi düzenlemeye destek sağlıyor.

DOĞA HER MEVSİM İHTİYACIMIZ OLAN MEYVELERİ BİZLERE SUNUYOR

Esasında her mevsimin sunduğu meyve alternatiflerine vücut esas o mevsimde ihtiyaç duyuyor… Örneğin kış aylarında bulunduğumuz şu sıralarda vücudumuz hastalıklara karşı direncini artırabilmek adına C vitamini gibi bir antioksidana bolca ihtiyaç duyuyor. Bildiğiniz gibi C vitamini de portakal, mandalina, limon gibi meyvelerde bolca mevcut… Buna ilaveten yaz mevsiminde sıvıya duyduğumuz ihtiyacın artmasıyla birlikte doğa bizlere sıvı bakımından zengin olan karpuzunu, kavununu, şeftalisini ve türlü benzerlikteki sulu meyvelerini sunuyor… Kısacası doğa bizi bizden iyi tanıyor ve ihtiyacımız olanı bize en doğru zamanda sunuyor…

DİYABET HASTALARI İÇİN MEYVE TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Meyveler şeker içerdiklerinden tabii ki diyabet hastalarının da tüketim konusunda dikkatli olmaları ve şeker içeriği yüksek meyveleri beslenme programlarından kontrollü bir şekilde bulundurmaları gerekiyor. Özellikle muz, incir, üzüm, kavun vb. şeker içeriği yüksek meyvelerin tüketimi konusunda ise çok dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatalım… Bu konudaki en sağlıklı bilgiyi ise diyetisyenlerinden alacakları için özellikle meyve tüketimlerini ayarlama konusunda mutlaka bir diyetisyene danışmalarını öneriyorum.

MEYVE PORSİYON MİKTARLARI

Meyvelerin porsiyon miktarlarını bildiğimiz zaman işimiz daha da kolaylaşıyor. Bu doğrultuda kalori alımınızı da dengede tutabilir ve meyvelerden ötürü yağlanma riskinizi de minimize edebilirsiniz.

KARARINI BİL VE DENGEYİ KUR

Kısacası meyvelerin zararlı olabileceğine ve beslenme programımızda yer vermememiz gerektiğine dair söylemlere kulak asmadan meyvelerin sağlıklı beslenmedeki yeri ve önemini bilelim. Mühim olan noktanın da doğru ve dengeli bir tüketim biçimini benimsemek olduğunun da farkına varalım. Yaşamın her alanında olduğu gibi karar ve denge sistemi kurulduğu takdirde her şeyin faydamıza çalışacağını da unutmayalım. Meyve tüketim zamanı, miktarı ve çeşidi için de sağlık durumunuzun etkin rol oynayacağını ve doğru bilgi için de mutlaka diyetisyeninize danışmanız gerektiğini hatırlatalım…

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…