Meyhaneye av tüfeği ile baskın!..

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir meyhaneden yüksek sesle müzik çaldıkları gerekçesi ile konu meyhaneyi av tüfeği ile basan zanlı A.L tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu huzuru da bulunan zanlı A.L’nin, 07 Şubat 2018 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Yenişehir’de faaliyet gösteren bir meyhanede yüksek sesle müzik çalındığı gerekçesi ile konu müziğin kısılması hususunda meyhane görevlilerini uyarmak maksadı ile tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı av tüfeğini ikametgahından alıp meyhaneye giderek “Kanunsuz Ateşli Silah taşıyıp” tasarrufunda bulundurduğunu belirtti.

Polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, ayni gün yapılan şikâyet üzerine bir polis ekibinin olay yerine gittiğini ve yapılan soruşturma neticesinde zanlının tespit edildiğini ayrıca ikametgahının bahçesi içerisinde adına kayıtlı av tüfeğinin de bulunup emare alındığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirten Sennaroğlu, sabaha kadar süren tahkikatın yoğun çabayla tamamladığını söyledi. Sennaroğlu, zanlının yazılı dava tebliğinide kabul ettiğini kaydetti. Sennaroğlu, ayrıca tüfeği kırık halde bulduklarını ve içinde veya zanlının tasarrufunda fişek olmadığına belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Zanlı: “Son zamanlarda ülkemizde olan olaylar beni çok etkiledi”

Polis şahadeti üzerine mahkemeden söz alan zanlı A.L, “Mahkemeden ve polisten özür dilerim. Son zamanlarda ülkemizde olan olaylar beni çok etkiledi. Yüksek sesle müzik açılıyor. Birçok kez şikâyette bulundum ve kimse ilgilenmedi” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.