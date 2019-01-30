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Meyhaneci’de keyifli anlar

Meyhaneci’de keyifli anlar

Meyhaneci Restoran’da konuklar hem sohbet edip hem güzel mezelerin tadına bakarken, mekanda muhabbet dolu saatler yaşanıyor.

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Lefkoşa’nın uğrak meyhanelerinden biri olan Meyhaneci Restoran’da konuklar hem sohbet edip hem güzel mezelerin tadına bakarken, mekanda muhabbet dolu saatler yaşanıyor. Her yaştan dost ve aile grubundan konukların buluştuğu mekanda, yenilen mezeler ve yudumlanan içkilerle vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor.

 

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