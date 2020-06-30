‘Mevsimlik işçi’ statüsünde 50 hemşire

Tabipler Birliği ayrıca Hemşire ve Ebeler Sendikası alınacak elemanların yetişmiş personel olması gerekliliğine işaret etti, Hemşireler ve Ebeler Sendikası Sağlık Bakanlığı’nın “mevsimlik işçi” adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalıştığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Çaygür, 24 saat vardiya usulü hizmet verecek hemşirelerin bir kısmının eğitime başladığını açıkladı.

16 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı ile imzalanan ve 22 Nisan tarihinde Bakanlar Kurulu’ndan geçen protokolü anımsatan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, AB tarafından sağlanacak katkı ile doktor ve serbest sağlık çalışanlarından 3 ayı geçmeyecek şekilde hizmet alınmasına ilişkin projenin hayata geçirilmediğine işaret etti.

Devrim DEMİR

Sağlık Bakanlığı, ülkeye giriş noktalarında Aralık ayına kadar çalışmak üzere ‘mevsimlik işçi’ statüsünde 50 kişilik münhal açtı... İstihdam edilecek kişilerin eğitimden geçeceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin istihdam desteğine yönelik ise herhangi bir adım atmadı.

Tabipler Birliği ayrıca Hemşire ve Ebeler Sendikası alınacak elemanların ‘yetişmiş personel’ olması gerekliliğine işaret etti. Hemşireler ve Ebeler Sendikası da Sağlık Bakanlığı’nın “mevsimlik işçi” adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalıştığını savundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Çaygür, 24 saat vardiya usulü hizmet verecek hemşirelerin bir kısmının eğitime başladığını söyledi.

16 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı ile imzalanan ve 22 Nisan tarihinde Bakanlar Kurulu’ndan geçen protokolü anımsatan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, AB tarafından sağlanacak katkı ile doktor ve serbest sağlık çalışanlarından 3 ayı geçmeyecek şekilde hizmet alınmasına ilişkin bu projenin hayata geçirilmediğine işaret etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası “meslek onuru ve haysiyetini ayaklar altına almak” olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanı Ali Pilli derhal hemşirelerden özür dilemeli yada istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı münhal ile ilgili Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut ve Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür YENİDÜZEN’e konuştu.

Gürkut, bu gibi durumlarda yetişmiş eleman alınması gerektiğine dikkati çekerken, Çaygür başvuruların tamamlandığını,uygun görülenlerin eğitime tabi tutulduğunu ifade etti.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, AB’nin finanse edeceği 25 kişilik sağlık çalışanı projesinin de Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından imzalanmadığını belirterek projenin askıya alındığını kaydetti.

Sağlık Müsteşarı Çaygür: “Aralık sonuna kadar çalışacaklar

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, Covid-19 pandemi nedeniyle Temmuz ayından Aralık ayı sonuna kadar Kermiya Geçiş Kapısı ile Liman ve Ercan Havaalanı’nda vardiyalı çalışabilecek 50 kişilik ‘mevsimlik’ işçi münhali açıldığını kaydetti.

Çaygür, başvuruların tamamlandığını 24 saat vardiya usulü hizmet verecek hemşirelerin bir kısmının eğitime başladığını söyledi. ‘Mevsimlik işçi’ olarak temmuz ayında hizmet vermeye başlayacak olan hemşirelerin Aralık ayı sonuna kadar çalışacaklarını ifade etti.

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut: “Sağlık alt yapısı yok”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığının açtığı münhal ile ilgili alınacak olan elemanların yetişmiş olması gerektiğine değindi.

Gürkut, teknik bir konuda görev yapacak olan hemşirelerin belli bir eğitimden de geçmesi gerektiğine vurgu yaparak her şeyden önce sağlık alt yapısının olmadığına işaret etti.

22 Nisan’da Bakanlar Kurulu onaylamıştı…

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, covid-19 salgın sürecinin başında toplantı yaptıklarını ve personel desteği istediklerini anımsattı.

Kamuda olmayan, özelde görev yapan sağlık çalışanlarının çağrılması yönünde ortak bir görüş aldıklarını ifade eden Gürkut, 25 kişiyi ‘acil’ üç ay süreyle hizmet vermek için almak istediklerini belirtti.

16 Nisan tarihinde Covid-19 ‘acil ihtiyaç’ duyulan sağlık uzmanları ile Sağlık Bakanlığı arasında sözleşme yapılmasını beklediklerini kaydeden Gürkut, “Üç ay çalışacak personelin tüm yaptıkları işi Kıbrıs Türk Tabipler Birliği UNDP’e raporlayarak bildirecektik.

Anlaşmayı 16 Nisan tarihinde imzaladık, Proje 22 Nisan tarihinde Bakanlar Kurulu’ndan ‘Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği arasında protokol imzalandı. AB tarafından sağlanacak katkı ile doktor ve serbest çalışanlarından 3 ayı geçmeyecek şekilde hizmet alımı yapacak. Bunun finansmanı AB tarafından sağlanacak’ şeklinde geçti” dedi.

“Onaylanmasına rağmen halen imzalanmadı”

Projenin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesine rağmen Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli tarafından imzalanmadığını kaydeden Gürkut, 4 Mayıs tarihinde Maliye Bakanlığında yeniden toplantı yapıldığını projenin kabul görmeyerek halen imzalanmadığını söyledi.

Gürkut, “Proje henüz onaylanmadı. 29 Mayıs tarihinde UNDP’e mektup yazarak, projemizin askıya alınmasını talep ettim” dedi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Sağlık Bakanlığı’nın yasalara aykırı davranmakla suçladı:

Özgöçmen: “Pilli ya özür dilesin, ya istifa etsin”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası da Sağlık Bakanlığı’nın “mevsimlik işçi” adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalıştığını savundu. Sendika, geri adım atılmaması halinde hukuki ve gerekli eylemi ortaya koyacağını açıkladı.

Sendika başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında, bunun “meslek onuru ve haysiyetini ayaklar altına almak” olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanı Ali Pilli derhal hemşirelerden özür dilemeli ya da istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

Sendikanın sağlığın siyaset üstü olduğuna inandığını ve Sağlık Bakanının rozeti ile hiçbir zaman ilgilenmediğini belirten Özgöçmen, özetle şunları kaydetti:

“Canla başla pandemiye karşı izin kullanmadan çalışan hemşirelere bir teşekkürden ileriye gidilmemiştir. 5 aydır ek çalışma ve nöbet ödenekleri bile ödenmemiştir. Tüm bunlar karşısında sıra dışı bir süreçten geçildiği için sendikamız ve meslektaşlarımız çok daha müşkül durumda olduğunu bildiği özel sektör çalışanları ve emekçiler için sessizliğini ve sükunetini korumuştur.

Ancak tüm bunlara Sağlık Bakanlığının mevsimlik işçi adı altında hem de yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalışması tuz biber olmuş son noktayı koymuştur.

Mevzuata aykırı bir şekilde, partizanca ve seçime yönelik olarak mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdam etmeye çalışarak meslek onuru ve haysiyetini ayaklar altına almıştır, o yüzden Sağlık Bakanı Ali Pilli derhal hemşirelerden özür dilemeli ya da istifa etmelidir. Ve sendikamız Sağlık Bakanlığının mevsimlik işçi adı altında mevzuata aykırı bir şekilde hemşire istihdamı konusunda geri adım atmaması halinde hem hukuki hem de gerekli eylemi ortaya koyacağını kamuoyu ile paylaşırız.” (Tak)