‘Mevsimlik işçi’ dramı

Fehime ALASYA

Bostancı köyündeki narenciye bahçelerinde çalışmak için ülkeye getirilen mevsimlik işçilerin insanlık dışı yaşam ve barınma şartları, yürekleri burktu.

Mevsimlik işçilerin derme çatma çadırlardaki yerleşim alanı, Güzelyurt Belediyesi, Güzelyurt bölge Kaymakamlığı, Çevre Dairesi, Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

YENİDÜZEN’e ulaşan görgü tanıkları burada çocuklarıyla birlikte insanlık dışı şartlarda yaşam sürmeye çalışan yaklaşık 30 kişinin olduğunu ifade etti.

Söz konusu arazinin, işçileri getiren şahıs adına olmadığı, alanda kiracı olduğu ve inşa edilen bu derme çatma çadırların hiçbir resmi evrakı veya kaydı olmadığı ileri sürüldü.

Mal sahibinin yanlış adres göstererek işçilerine ikamet izni alındığı ileri sürülürken, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Çalışma Bakanlığı’nı işaret ederek “Bu işçilere izin verilmeden önce yaşam koşullarıyla ilgili denetim yapılır, ardından izin verilir. Bu durum nereden kaynaklandı bilemiyorum” dedi.

Kapısı, penceresi olmayan bu yaşam alanına bir gece tuvalet inşa edildiği ve lağım sularının tarlaya akıtıldığı da diğer iddialar arasında yer alıyor.

Söz konusu işçilerin, ısınma ve temizlik gibi ihtiyaçlarını da sağlığa zararlı atıkları yakarak elde ettiği belirtiliyor.

Güzelyurt Kaymakamı: “Ekipler yerinde inceleme yapacak”

Gecekondulara ilişkin dün duyum aldıklarını anlatan Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Güzelyurt Belediyesi, Çalışma Bakanlığı, Çevre Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililere ilerleyen günlerde olay yerinde denetim yapacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili organize olduklarını kaydeden Orakcıoğlu, mevsimlik işçilerin adaya girişinde Çalışma Bakanlığı tarafından izin verilmeden önce yaşam koşullarıyla ilgili denetim yapıldığını, bu durumun neden kaynaklandığını bilmediğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Orakcıoğlu, “Çalışma Bakanlığı’ndan izin alınıyor. Münferit olarak rahatsızlık varsa denetim yapıyoruz. Bu yıl henüz bu denetimlere başlamadık. Henüz böyle bir durum bize intikal etmedi. Ederse denetim yapacağız. Bu işçilere izin verilmezden önce yaşam koşullarıyla ilgili denetim yapılır, ardında izin verilir. Bu durum nereden kaynaklandı bilemiyorum. Biz yine de ilgili daireler ile denetim yapacağız. Önümüzdeki günlerde denetim yapacağız. Bize bir söylenti yansıtıldı ama denetim yapmadık, önümüzdeki günlerde ekipler yerinde inceleme yapacak. Belediye, Çalışma Bakanlığı, Çevre Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililere denetim yapacağız. Organize yapılmıştır.” dedi.

Güzelyurt Belediyesi: “İlgili ekiplerle müdahale edeceğiz”

Güzelyurt Belediyesi’nden alınan bilgide ise burasının bir işçi yatı evi olduğu ve Narenciye tarlalarındaki mevsimlik işçilerin konakladığı belirtildi.

Belediye’nin bu konuyla ilgili önceki gün bilgisi olduğu belirtilirken, yerinde incelme yapıldığı ifade edildi.

Her yıl benzer manzaralarla karşılaşıldığını anlatan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu nedenle artık ülkeye yabancı işçilerin gelmediğini, kaliteli işçi bulmakta zorluk çekildiğini kaydetti.

Özçınar, yaşam alanıyla ilgili “Derme çatma, çadırda veya gelişigüzel bloklarla yapılan bir yerleşim alanıdır. Daha iyi şartlarda olması gerekir.” değerlendirmesi yapılırken, Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı, Çevre Dairesi ve Sağlık Bakanlığı ekipleriyle çalışmalarını tamamlayıp mekâna müdahale edeceklerini kaydetti.

Özçınar, “İşçi yatı evleriyle ilgili çeşitli kurumlarla bunları takip ediyoruz. Gidilecek ve tedbir alınacak ama önemli olan önce izin makamı nasıl izin verdi onu anlamak gerek. Çalışma izni varsa, nasıl verildi, bu alan görüldü mü bu durum nasıl oldu, tüm yönleriyle inceleyeceğiz, tüm ilgili birimlerle hareket edip müdahale edeceğiz.” dedi.

Bölge halkının yerel işgücü bulmakta çok sıkıntı yaşadığını anlatan Özçınar, “İnsanımız gidip bahçelerde çalışmaz, yurt dışından adam getiriyoruz, her yıl bu manzaralarla karşılaşıyoruz. O yüzden artık kaliteli işçiler gelmez. Kendi işimizi kendimi kendimiz yapalım.” yorumunda bulundu.