Mevsimler bir ilki başardı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) sponsorluğunda, GAÜ Smarth Health Spor Danışmanı Meter Mevsimler, geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak, İtalya’da düzenlenen World Beauty Fitness Fashion fuarında almış olduğu, WBFF Pro Muscle Model ünvanının ardından, dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzenegger önderliğinde ki, “Arnold Classic Fuar”ında; 4 kişiden oluşan “Anderson Re-search” takımında yer alacak.

Konuyla ilgili, GAÜ Smarth Health’den yapılan açıklamda, WBFF Pro Muscle Model Meter Mevsimler’in, 1-4 Haziran’da, İtalya’nın Rimini kentinde yapılan Uluslararası Fitness Fuarında yer alarak bu alanda Türkiye dahil KKTC’de daha önce kazanılmamış bir başarıya imza attığı belirtildi. World Beauty Fitness Fashion (WBFF) organizasyonu bünyesinde, Girne Amerikan Üniversitesi sponsorluğunda; 2015 yılında Londra’da düzenlenen Muscle Model kategorisinde şampiyon olarak Pro kartı kazanan Mevsimler’in, sonrasında 2016 yılında Toronto’da World Pro Muscle Model yarışmasında 22 kişi arasından Dünya 6’ncısı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı vurgulandı. Mevsimler’in bu başarı ile, Italya’da 1997’den beri hizmet veren Gıda Takviyeleri markası olan “Anderson Re-search Supplement” firması ile 1 yıllık ön anlaşma imzalayarak bu alanda anlaşma imzalayan ilk yerli sporcu olmayı başardığı ve bu anlaşma ile ülke dışındaki fuarlarda “Anderson Re-search Markası”nın yanında yer alacağı vurgulandı. Mevsimler’in, böylelikle uluslararası fuarlarda yer alan ilk yerli vücut geliştirme sporcusu olmayı da başararak, ambargoların da önüne geçtiği bildirildi.

Ayrıca, Mevsimler’in, 22-24 Eylül tarihlerinde, İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek olan dünyanın en prestijli vücut geliştirme organizasyonlarından birisi olan “Arnold Classic” fuarında yer alacağı belirtilen açıklamada, “Anderson Re-search” takımı ile birlikte vücut geliştirme alnında önemli bir başarıya daha imza atmış olacağı vurgulandı.