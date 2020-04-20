Mevsim değişti, Virüs etkiledi

Doğal C vitamini deposu olarak bilinen kivi ve brokoli fiyatlarında önemli bir artış olurken, 6 Mart tarihinde kilosu 11,25 TL olan kivi, dün 15,95 TL’ye alıcı buldu, brokoli ise 4,50 TL’den 10 TL’ye çıktı.

Mevsim değişikliğinin de etkisiyle bu bir buçuk aylık süreçte fiyatı en çok düşen ürün ise salatalık oldu. Kış aylarında adından çok söz ettiren salatalığın kilosu 11,95 TL’den 1,95 TL’ye geriledi. Aynı zaman diliminde taze bakla 25 TL’den 5 TL’ye, taze fasulye ise 31 TL’den 12 TL’ye düştü.

Fehime ALASYA

Günün tamamını evde geçiren birçok vatandaş kendini mutfağa verdi. Gerek mevsimsel değişiklikler, gerekse talepler fiyatların seyrinde etkili oldu.

Salgından önce 6 Mart tarihinde market reyonlarından alınan meyve-sebze fiyatları ile dün yapılan araştırmadaki farkta 10 TL’yi bulan rakamlar ortaya çıktı.

Salatalığın kilosu bu süreçte 11,95 TL’den 1,95 TL’ye gerilerken, taze bakla 25 TL’den 5 TL’ye, taze fasulye ise 31 TL’den 12 TL’ye düştü. Kivinin kilosu ise talep nedeniyle 11,25’ten 15,95’e, brokoli ise 4,50’den 10 TL’ye çıktı.

Covid-19 salgın gündemiyle geçen bir buçuk aylık bu süreçte ‘market alışverişleri’ dillerden düşmezken, en büyük gaile ‘sağlık’ oldu. Salgından önce çok sık konuşulan ‘ürün fiyatları’ ise adeta gündemden düştü.

Bu süreçte mevsim değişikliğine bağlı birçok meyve ve sebze reyonlardan kalkarken, bazıları da piyasaya çıktı.

Mart ayının ilk haftası salgın gündemi arifesinde reyonlarda görülen nar, yer elması, kestane ve narenciye ürünleri yerini yaz ürünlerine bıraktı. Havaların ısınmasıyla erik, çala badem, yenidünya, çilek, asma yaprağı reyonları süsledi.

Brokoli ve kivide ‘talep’ etkisi

Gerek mevsim değişikliği gerekse talebin, bazı ürün fiyatlarını değiştirdiği gözlemlendi.

Doğal C vitamini deposu olarak bilinen kivi ve brokoli fiyatlarında önemli artış olurken, kolokas ve mantarın kilosu da hayli yükseldi.

6 Mart tarihinde kilosu 11,25 TL olan kivi, dün 15,95 TL’ye alıcı buldu, bu süreçte 29 TL olan mantarın kilosu 6 TL yükselerek 35 TL’yi bulurken, kolokas 6 TL’den 12 TL’ye, brokoli ise 4,50 TL’den 10 TL’ye çıktı.

Bu zaman diliminde fiyatı yükselen diğer ürünler ise enginar, avokado, limon, portakal ve patates oldu.

Salatalık 11,95 TL’den 1,95 TL’ye geriledi

Mart ayının başından bu yana fiyatı gerileyen ürünler arasında çok ciddi düşüşler yaşandı. Kış aylarında adından çok söz ettiren salatalığın kilosu 11,95 TL’den 1,95 TL’ye geriledi. Yaz sebzelerinden taze fasulye, taze bakla, salatalık gibi ürünlerin fiyatı beş katı farklılıklar gösterdi.

Taze baklanın kilosu 6 Mart’ta 25 TL iken bu rakam dün 5 TL oldu. Taze fasulye ise bu sürede 31 TL’den 12 TL’ye düştü.

Dolmalık biber, kabak, patlıcan, marul, salatalık gibi bazı ürünlerde ise fiyatlar geriledi.

Asma yaprağı geçen yıla kıyasla sezona düşük başladı

Mevsimin en çok aranan sebzelerinden asma yaprağı ise geçtiğimiz yıl kilosu 150 TL’den piyasaya girerken bu yıl açılışı 125 TL’den yaptı. Birkaç gündür piyasadaki fiyatı 75 TL olan yaprağın kilosu bazı marketlerde çıktığı ilk haftalardan 65 TL’ye dek düştü.

Asma yaprağı yanında erik, çala badem, yenidünya ve çilek de mart ayının ilk haftasından bu yana, sezona yeni giren ürünler oldu.

Et fiyatları yerinde saydı

Salgın gündeminde dillendirilen ‘kırmızı et ithali’ ise piyasaya uğramadı. Bir buçuk ay önce alınan kırmızı et fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadığı gözlemlenirken, tavuğun kilo fiyatı da değişmeyerek 16,25 TL’de kaldı.

Kırmızı et fiyatı ise marketten markete, kasaptan kasaba farklılık gösterirken, kuzu pirzolanın kilosu 90 TL ile 100 TL’yi aşan rakamlarla seyretti. Kıymanın kilosu ise 65 TL’den başladı.