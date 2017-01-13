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Mevlit ile yollar ayrıldı

Mevlit ile yollar ayrıldı

Vakıflar Bankası Basketbol Büyükler Ligi’nde dün antrenör değişimi yaşandı.

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Vakıflar Bankası Basketbol Büyükler Ligi’nde dün antrenör değişimi yaşandı. Lefke Avrupa Üniversitesi, takımı çalıştıran antrenör Orhun Mevlit ile görüşerek yol ayrımına gitti. Mevlit’in yerine ise altyapıyı çalıştıran Çağdaş Bora’nın getirildiği öğrenildi. Yaşanan bu değişimde takımın aldığı istikrarsız sonuçların da etken olduğu belirtiliyor.

 

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