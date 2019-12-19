Mevduat Faiz Oranları Çıkacak Mı?

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Bankaların hizmete sunduğu vadeli mevduat hesaplarıyla, birikim yapabilir ve birikimlerinizi arttırabilirsiniz. Belirlediğiniz vade süresince, paranıza dokunmama sözü verdiğiniz takdirde, önceden anlaşmış olduğunuz faiz oranına göre, paranız artış gösterir. Vatandaşlar tarafından oldukça fazla kullanılan bu uygulama, bankaların da birbirlerine rekabet etmelerine neden olmuştur. Bu nedenle bankalar, çeşitli faiz oranları belirleyerek, müşteri çekmeye önem vermişlerdir.

Mevduat Nedir?

Tüzel kişiler tarafından, daha sonra kullanılmak üzere bankalara yatırılan paraya mevduat ism verilir. Belirli bir faiz karşılığında, banka ile müşteri arasında belirlenen süre botunca, para çekmeme sözü verilerek yatırılan para ise vadeli mevduat hesabı şekilde isimlendirilir.

Mevduat hesapları, sadece para için vardır. Türk Lirası, döviz ve altınla da hesap işlemleri yapılabilir.

Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Vadeli mevduat hesabı, belirli bir faiz karşılığında, belirleyeceğiniz süre boyunca, para çekmeme taahhüttü verdiğiniz hesaba verilen isimdir. Bu şekilde, paranız durduğu yerde artar. Bankaların sunmuş olduğu faiz oranları farklılık gösterdiğinden, para yatırmadan evvel kısa bir araştırma yapmanızda fayda var.

Faiz hesaplama işlemini sitemiz aracılığıyla yapabilir, hangi bankadan daha çok para kazanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Banka Faizi Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faiz hesaplaması, günlük faiz hesaplama, aylık faiz hesaplama ve yıllık faiz hesaplama şekillerinde yapılır. Bu bağlamda, farklı bankaların getireceği para farklı olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse

Günlük faiz getirisi hesaplamak için: (Anapara/100) x (Faiz Oranı/365) x Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi Hesaplamak için: ( Anapara/100) x (Faiz Oranı/12) x Ay Sayısı

Yıllık faiz getirisi hesaplamak için: (Anapara/100) x (Faiz Oranı) x Yıl Sayısı

Vadeli Mevduat Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Vadeli mevduat hesabı aracılığıyla gelir elde etmenizden ötürü, bu gelir üzerinden devlet gelir vergisi kesmektedir. Kesilen vergi oranı, ana para üzerinden değil, almış olduğunuz faiz üzerinden kesilir. Yapılan bu kesinti, para cinsine ve vade süresine göre değişiklik gösterir.

6 ay vadeli hesaptan TL hesabından %15 Döviz hesabından %20,

6 ay ile 1 yıl arası vadeli olan TL hesabından %12, döviz hesabından %20

1 yıl ve üzeri sürede vadeli TL hesabından %10, döviz hesabından %18

oranında vergi kesintisi yapılır.

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar

Sitemiz aracılığıyla faiz hesaplama işlemi yaparak, hangi bankanın daha çok getirisi olduğunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Faiz hesaplama işlemi yapmadan önce banka faiz oranlarını incelemeniz önemlidir. ING %16, Vakıfbank %11, Fibabanka %15.50, CEPTETEB %12, Enpara.com ise %12.25 oranında faizle, en çok faiz veren bankalar arasında yer alır.

Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat hesabı açabilmeniz için, ilk adım olarak bir mevduat hesabınızın bulunması gerekir. Mevduat hesabı açtırmak için bankanızın şubesine başvurabilirsiniz.

E-Mevduat Hesabı Nedir?

E-mevduat hesabı adından da anlaşılacağı üzere, internet üzerinden açabileceğiniz vadeli mevduat hesabıdır. Bu hesaplar bireysel olarak açılabilir ve internet üzerinden olduğu için faiz oranları da kimi bankalarda daha yüksektir.

Vadeli Mevduat Hesabı Ücretli Midir?

Bankaların hizmete sunmuş olduğu vadeli mevduat hesapları tamamen ücretsiz olsa da bazı bankalar yıllık olarak hesap işletim ücreti keserler. Eğer bankanın, maaş müşterisiyseniz, hesap işletim ücreti alınmaz. Enpara.com, CEPTETEB, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, ING, Yapı Kredi ve Denizbank hesap işletim ücreti almayan bankalar arasındadır.

Vadeli Hesabımdan Para Çekebilir Miyim?

Vadeli hesaptan para çekebilmeniz için, ilk etapta vade sürenizin bitmesini beklemek durumundasınız. Eğer vade süresi dolmadan, para çekmek isterseniz, vade süresi boyunca almış olduğunuz faizden vazgeçmiş olursunuz. Eğer birikim yaparken para çekme özgürlüğüne de sahip olmak istiyorsanız, birikim hesabı açabilirsiniz. Birikim hesaplarında faiz gecelik olarak işlemektedir. Birikim hesapları faiz hesaplama işlemini sitemiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Tasarruf Mevduat Hesapları Nedir?

Birikim yapabileceğiniz vadeli mevduat ve birikim hesaplarına tasarruf mevduat hesabı adı verilir. Türkiye’de hizmet veren tüm yerli ve yabancı bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait mevduat sigorta sistemine dahildiler. Bu sigorta, 150 bin liraya kadar yatırmış olduğunuz paranın devlet garantisinde olmasını sağlar.

Vadeli Mevduat Hesabı Otomatik Olarak Yenileme

Vadeli hesapların belirli bir vade süresi bulunur. İsteğiniz doğrultusunda, vade süreniz bittikten sonra yeni bir vade süresi belirleyip, vadeli hesabınızı tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Otomatik yenileme yaparken çeşitli seçenekler mevcuttur. Ana paranın yeniden vadeye koyulması, sadece faizinin vadeye koyulması vb. gibi özelliklerden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Mevduat Hesabı Türleri

Mevduat hesapları, paranızı koyduğunuz bir kumbara gibidir. Vadeli hesaplarda, belirli bir süreyle para çekmeme sözüne karşılık olarak, faiz getirisi elde edersiniz. Bankalarda açtırıp tasarruf edebileceğiniz banka hesapları vadeli mevduat hesabı, vadeli altın mevduat hesabı ve birikim hesabıdır.

Mevduat Karşılaştırma Araçları

Mevduat faiz hesaplama işlemi sitemiz aracılığıyla kolaylıkla yapılabilir. Faiz hesaplama işlemiyle bankaların verdikleri mevduat faizlerini karşılaştırarak, size en çok kazandıracak olan bankayı tercih edebilirsiniz.

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