Hüseyin KIRAL

Yeni futbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala Süper Lig takımlarımızdan Gençler Birliği’de yeni sezon hazırlıklarına önceki gün Teknik Direktör Bülent Aytaç yönetiminde başladı. İskele Cumhuriyet Stadı’nın bakımda olması nedeni ile yeni sezon hazırlıklarına Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda başlayan Gençler Birliği’nde başkan İlker Züğürt yaptığı açıklamada, kulübün zor bir dönemden geçtiğini, “Ancak her şeye rağmen Gençler Birliği takımını layık olduğu yerlere taşımak için yönetim kurulu ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Geçtiğimiz sezon takımı Play out sonunda ligde tutan ve yeni sezonda da yönetimle anlaşarak göreve devam eden teknik direktör Bülent Aytaç, “Zor bir süreç bizleri bekliyor, ancak şu anki mevcut kadroya güveniyorum, yabancı oyuncularımızda katıldığı zaman ideal kadromuzu oluşturmuş olacağız” dedi.

Züğürt: “Fair play ruhu içerisinde mücadele edeceğiz”

Gençler Birliği’nde başkan İlker Züğürt, “Geçtiğimiz sezon yaşanan sorunlar nedeni ile zor bir süreç geçirdiklerini, ancak her şeyin geride kaldığını ve sıfırdan tekrar başladıklarını” söyledi. Başkan İlker Züğürt, “Mevcut futbolcularımızla tüm sorunlarımızı çözdük, artık önümüze bakıyoruz ve hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda hareket ederek takımımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kurumsal bir yapıya kavuşuncaya kadar, hedefimiz orta sıralar olacak” açıklaması yapan Gençler Birliği Başkanı İlker Züğürt, “Ancak bu, önümüzdeki sezondan sonra değişecek ve hep yukarılara oynayan bir takım yaratacağız” dedi. Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Züğürt, “Fair play ruhu içerisinde mücadele edeceğiz” dedi.

“Sezona gece maçları ile başlamak istiyoruz”

İskele Cumhuriyet Stadı’nın bakımda olduğunu belirten Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt, “Geçtiğimiz hükümet döneminde geçe maçları oynanabilmesi için ışıklandırma çalışmaları yapıldığını, ancak henüz trafo katkısı yapılmadığı için statta gece maçlarının oynanamaz durumda olduğunu” söyledi. Çim zeminin yeniden yapılandırıldığı, soyunma odalarının yeniden elden geçtiğinin altını çizen Züğürt, “Sezona kadar inşallah tribünlerle birlikte trafo takviyesi de yapılır ve bölgede arzulanan gece maçlarını oynarız” dedi.

Aytaç: “Karşılaşmalara kadar ideal kadroyu kurmak için çalışacağız”

Gençler Birliği’nde teknik direktör Bülent Aytaç, “İlk iki hafta, haftada 6 gün idman yaparak önce kondisyon ve dayanıklılığımızı kazanıp, Ağustos ayından itibaren yabancı oyuncularımızın da aramıza katılmaları ile ideal kadroyu oluşturuncaya kadar hazırlık maçları ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Geçtiğimiz sezon takımda forma giyen yabancı oyunculardan Tonbara ile yeniden antlaştıklarını ve önümüzdeki hafta takıma katılacağını belirten Bülent Aytaç, “Nnaemeka’nın zaman istediğini, ancak orta sahaya bir yabancı oyuncu iki de yerli oyuncu mutlaka alacaklarını” söyledi. 3-9 Eylül tarihlerinde kamp çalışmalarını gerçekleşeceğini vurgulayan Gençler Birliği Teknik Direktörü Bülent Aytaç, “Lig karşılaşmalarına kadar ideal kadroyu oluşturup lige o şekilde girmek arzusundayız ve yönetimle birlikte tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz” dedi.