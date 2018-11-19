Metrelerce sürüklendi: 6 yaralı

Girne-Alsancak Çevre yolunda önceki gün sabahın ilk ışıklarında meydana gelen trafik kazası korkuttu, kazada 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 04.20’de meydana geldi.

Girne’de sakin 23 yaşındaki Elisha Madzikakatıre, yönetimindeki NBH 682 plakalı otomobille aşırı süratli ve dikkatsizce seyrederken Girne Amerikan çemberini fark etmeyerek, çembere çarptı.

Ardından direksiyon kaybederek, kaldırıma çarptıktan sonra araç, beton su kanalı içerisinde metrelerce sürüklenerek, sağ yan kısmı üzerinde durabildi.

Sürücü, araçta sıkıştı…

Kazada sürücü Elisha Madzikakatıre, araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından aracın tavanı kesilerek dışarıya çıkarılabilen Madzikakatıre, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Jasmıne Madzikatire, Kudzanaı Mukome, Sısamala Tanaka, Dean Masaora ve Kudakwashe Chrispen Huni ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 yaralı, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.