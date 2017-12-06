METRELERCE SÜRÜKLENDİ! 2 YARALI
Girne Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Girne Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Girne İstikametinden Lefkoşa’ya geliş yönünde 14-15’inci kilometrelerinde meydana gelen kazada, Turan Aslanca yönetimindeki PC 969 plaklı kamyon, yolun solunda park halinde bulunan DE 363 plakalı araca çarparak, metrelerce sürükledi. Sürüklenen araç çelik bariyerlere vurarak durabildi.
Araç hurdaya dönerken, araç içerisindeki Duriye Cömertoğlu ve Saime Ağlar adlı kişiler yaralandı.
Kamyonun şoförü Turan Aslanca polise götürüldü.
Fotoğraflar: Didem MENTEŞ
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