Metin kuaför yaşamını yitirdi

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından ‘Metin Kuaför’ direktörü 49 yaşındaki Yusuf Metin Kurt, devlet hastanesinde anjiyo olduğu sırada yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah anjiyo olan Yusuf Metin Kurt’un, operasyon sırasında kalbi durdu. Kurt’un tüm uğraşlara rağmen hayata döndürülemediği belirtildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, “Ekiplerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, çok üzgünüz” dedi.