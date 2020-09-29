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Meteoroloji'den toz uyarısı

Meteoroloji'den toz uyarısı

Ülkeye, Ortadoğu üzerinden toz zerrecikleri taşınıyor. Meteoroloji Dairesi, tozun bugün öğleden yarın gece yarısına kadar etkili olacağını duyurdu.

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Ülkeye, Ortadoğu üzerinden toz zerrecikleri taşınıyor. Meteoroloji Dairesi, tozun bugün öğleden yarın gece yarısına kadar etkili olacağını duyurdu.

Hava kirliliği yaratacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

Foto: Arşiv

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