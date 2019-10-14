Meteoroloji'den 'toz taşınım' ihbarı
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yarattığını duyurdu, duyarlılığı olanları uyardı.
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yarattığını duyurdu, duyarlılığı olanları uyardı. Yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında güneyli hava akımları ile kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.
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