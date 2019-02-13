Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Bölgede, pazartesine kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14–20 Şubat tarihleri arasında bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, pazartesine kadar sağanak yağışlı, sonrasında parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 14–17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında görülecek sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 24.00’de başlayıp 15 Şubat Cuma günü saat 12.00’ye kadar sürecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı belirtildi.