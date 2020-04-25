Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün 12:00 ile 18:00 saatleri arasında yer yer şiddetli yağış beklendiği uyarında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiği için, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.