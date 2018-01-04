 Meteoroloji'den “kuvvetli sağanak” uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, bu gece için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, bugün saat 20:00 ile yarın saat 05:00 arasında, sağanak veya gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram ) sağanak beklendiği belirtildi.



Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği de kaydedildi.

