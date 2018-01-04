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 Meteoroloji'den “kuvvetli sağanak” uyarısı!

 Meteoroloji'den “kuvvetli sağanak” uyarısı!

 Meteoroloji Dairesi, bu gece için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.

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 Meteoroloji Dairesi, bu gece için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, bugün saat 20:00 ile yarın saat 05:00 arasında,  sağanak veya gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram ) sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği de kaydedildi.
 

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