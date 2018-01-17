Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Perşembe ve Cuma günleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın şiddetini artırarak perşembe güney ve batı, cuma günü ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (60-100 km/sa) yer yer çok şiddetli fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.





BURAN



Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan alınan bilgiye göre, rüzgar bu akşamdan itibaren şiddetini artıracak önce kuvvetli, zaman zamansa fırtına şeklinde esecek. Yarın öğle saatlerinden sonra fırtınanın şiddeti artacak. Rüzgar, 19 Ocak’ta yön değiştirecek ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

LTB’den uyarı: Araçlarınızı ağaç altına park etmeyin

Meteoroloji Dairesi, fırtına uyarısın ardından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) açıklama yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek bu konuda dikkatli olunması konusunda yurttaşlara çağrıda bulunuldu.

LTB ayrıca yurttaşları, araçlarını tehlike yaratma olasılığı olan ağaçların altına park etmemeleri ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

LTB, yurttaşların yarın olası tehlikeli durumlarla karşılaşmaları halinde LTB Alo 185 Şikayet hattına ulaşmalarını istedi.