Meteoroloji’den ‘Denizlere girmeyin’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi, denizlere girilmemesi uyarısında bulundu. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Bugün ve yarın denizlerimizde rüzgârın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, serinlemek, eğlence veya spor maksatlı denize girilmemesi tavsiye edilir” dedi.