Meteoroloji: "Yağmur geliyor"

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, ülkemiz bugünden itibaren yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Hava bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; yarın ise parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Yarın ve Pazar günü havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağmurla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.