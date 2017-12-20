Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı…
Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günleri toz zerreciklerinin hava kirliliğine sebep olacağını duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günleri toz zerreciklerinin hava kirliliğine sebep olacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkili olacağından, toza hassasiyeti bulunan yurttaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
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