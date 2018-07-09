Mete teklifleri değerlendirecek

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu forması giyen Mete Sağır gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon ligin devre arasında Baf Ülkü Yurdu'na bonservisli olarak transfer olan Mete burada gösterdiği performans ile takımın önemli isimleri arasına girmişti.

Elde edilen bilgiye göre Mete'ye Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinden teklifler olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

Mete geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde forma giydiği Baf Ülkü Yurdu forması ile 4 gol kaydetmişti.