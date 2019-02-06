Mete Çetinkaya'ya döndü

Halit Da ğ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya'da Mete Sağır takıma geri döndü. Ligin ilk devresinde teknik sorumlu Hasan Sermaye ile yaşadığı problem sonrası takımdan ayrılma kararı alan Mete kendisini isteyen kulüpler ile anlaşma sağlanamadığı için Çetinkaya'da kalmıştı.

Çetinkaya'da Derviş Kolcu'nun takımın başına getirilmesinden sonra Mete ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve futbolcunun takım ile antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Mete ligin ilk yarısında Çetinkaya forması ile 1 gol kaydetmişti.