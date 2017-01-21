Kıbrıs Türk Futbolunun unutulmaz imsilerinden Mete Adanır ölümünün 28. Yılında Lefkoşa’da bulunan kabri başında anıldı. Türkiye, Samsunspor’da futbol hayatını sürdürdüğü sırada Malatya deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Mete Adanır’ın anma törenine Mete Adanır Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır’ın yanı sıra, uzun yıllar ülkemizde formasını giydiği kulüp olan Doğan Türk Birliği’nin Başkanı Bayar Piskobulu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte teknik direktör Caner Oshan ile yardımcısı Afün Girgen katıldı. Anma törenine ayrıca Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık ile birlikte Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyesi Hüseyin Kıral ve spor yazarları da yer aldı.

Lefkoşa Kabristanlığında gerçekleşen anma töreninde ilk konuşmayı yapan Mete Adanır Vakfı Başkanı ve aynı zamanda kardeşi Eralp Adanır, “Bugüne kadar anma törenlerinde hep sitem ettik, ancak geçtiğimiz yıl Mete’nin heykelinin yapılması ve Girne 20 Temmuz Stadı’na Mete Adanır adının verilmesi bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır, “Bugüne kadar anma törenlerinde hep sitem ettik, ancak geçtiğimiz yıl Mete’nin heykelinin yapılması ve stada adının verilmesi bizi son derece mutlu etti”

Eralp Adanır, “Hep sitem ettik ama...”

Ölümünün üzerinden geçen 27 yılda her anma töreninde hep sitem ettiklerinin altını çizen Mete Adanır Vakfı Başkanı ve ayni zamanda kardeşi Eralp Adanır yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl Girne 20 Temmuz Stadı’na Mete Adanır isminin verilmesinin yanı sıra heykelinin de dikilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir” dedi. Eralp Adanır yine Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde açacağı ‘Spor Tarihi’ müzesinin bir yerinde Mete Adanır köşesi ayrılması bizleri son derece duygulandırmıştır” dedi. “Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Mete Adanır’ın hayatını anlatan kitaplar hazırlayacağını belirtmesi bizleri sevindirdi” açıklamasını yapan Adanır, Meta Adanır vakfı olarak Mete’nin adının unutulmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, ancak bunu devletin yapmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Işık, Kıral ve Oben: “Mete’nin yaşamını anlatmaya devam edeceğiz”

Eralp Adanır’ın ardından söz alan spor Yazarı Çelen Oben ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Hüseyin Kıral, ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık yaptıkları konuşmada Mete Adanır’ın hayatında neler başardığını gençliğe mutlaka anlatılması gerektiğini ve bunu anlatırken de spor yazarları olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Piskobulu, “Mete’yi yaşatmak için her şeyi yapmaya hazırız”

Mete Adanır’ın kabri başındaki anma töreninde konuşan Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu, Mete Adanır’ın özelde Doğan Türk Birliği futbolcuları, genelde ülke futbolcuları için bir idol olması gerektiğinin altını çizerken, “Bu konuda belki bugüne kadar fazla başarılı olamadık, ancak bundan sonra futbolcularımıza Mete’yi daha iyi anlatarak onu idol seçmelerine yardımcı olacağız” dedi. Bayar Piskobulu ayrıca bugün Gençlik Gücü ile oynayacakları maç öncesi saat 13.00’te Mete Adanır’ın Girne 20 Temmuz Stadı’nda bulunan heykeline çelenk koyup saygı duruşunda bulunacaklarını belirtti.

Havza’da anma töreni düzenlendi

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenler için kaza yerinde anma töreni düzenlendi.

Kazanın 28. yıl dönümünde Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu üyeleri, hayatlarını kaybeden futbolculardan Kıbrıslı Türk Mete Adanır’ın yanı sıra Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan'ı anmak için kaza yerinde bir araya geldi. Otobüsün kaza yaptığı yere Samsunspor bayrağı sererek, üzerine çiçek bırakan taraftarlar, hayatı kaybedenler için dua etti. Taraftarlar adına konuşan Emre Aysan, 28 yıl önce yaşanan kazayı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bu kara günü hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmamak için çalışacağız. Taraftarlar olarak her 20 Ocak'ta burada olacağımıza dair yemin ettik ve ölene kadar da bunu sürdüreceğiz. Büyüklerimize sesleniyorum; lütfen buraya bir anıt, şehitlerimizin isminin yazılı olduğu bir park yapılmasın." dedi.