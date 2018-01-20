Mete Adanır unutulmadı

Mete Adanır ölümünün 29’uncu yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. 20 Ocak 1989’da yitirdiğimiz Mete Adanır’ın anma törenine ailesi, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Tahir Topaloğlu, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, burada yaşayan Samsunspor sevdalısı üç kardeş, Doğan Türk Birliği camiası, spor yazarları ve sevenleri katıldı.

Adının yazıldığı forma hediye edildi

Anma töreninde yapılan konuşmaların yanı sıra Samsunspor sevdalısı üç kardeş üzerinde Mete’nin adının yazılı olduğu 9 numaralı Samsunspor formasını Eralp Adanır’a takdim etti.

Çeşitli törenlerle anıldı

Ülkemizin yanı sıra trafik kazasında Mete Adanır ile birlikte hayatını kaybeden Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şöförü Asım Özkan da Türkiye’de düzenlenen bazı törenlerle anıldı. Samsunspor Havzalı Taraftar Derneği, kazanın olduğu Havza ilçesi Teşvikiye mevkisinde anma programı düzenledi. Samsunspor camiası da Samsun’da Asri ve Kıranköy mezarlıklarında anma töreni düzenledi. Samsun’da bir alışveriş merkezinde ise üzerinde “Unutmadık unutmayacağız” yazan ve dönemin kadrosunun yer aldığı büyük pankart asıldı.

Kaza

Ülkemizin yetiştirdiği, bir dönem Türkiye 1’inci Ligi’ndeki futbol elçimiz olarak andığımız Mete Adanır, İngiltere’de kısa bir süre Orient takımında forma giymiş, Türkiye’de Altay, Konyaspor ve Samsunspor formalarını terletmişti. 1985-1986 sezonu Türkiye 2'inci Ligi’nde Konyaspor ile 25 gol atarak Gol Kralı olan Mete Adanır, Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.