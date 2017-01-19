Mete Adanır kabri başında anılacak

Mete Adanır ölümünün 28’inci yılında yarın kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. 20 Ocak 1989’da yitirdiğimiz Mete Adanır’ın anma töreni Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Doğan Türk Birliği forması ile yıldızı parlayan, bir dönem Türkiye 1’inci Ligi’ndeki futbol elçimiz olarak andığımız Mete Adanır, İngiltere’de kısa bir süre Orient takımında forma giymiş, Türkiye’de Altay, Konyaspor ve Samsunspor formalarını terletmişti. 1985-1986 sezonu Türkiye 2'inci Ligi’nde Konyaspor ile 25 gol atarak Gol Kralı olan Mete Adanır, Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.