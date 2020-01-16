Metale yeniden hayat veriyorlar

Gençlerin ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmesi adına girişimci ruhu ile baba mesleğini sürdürme kararı alan Hasan Tezay, ilk adımı Kasım ayında açtığı showroom ile attı.

Özü yine metal ve demir olan farklı pek çok alanda çalışmalar yaparak müşterilerin güveninin kazanan Tezay, kısa sürede yakaladığı başarıyı YENİDÜZEN’e anlattı.

3 HD Enterprıses adı altında açtığı firma ile birçok sektöre hizmet eden Tezay, Kıbrıs halkının kendi öz değerleriyle ortaya çıkan yerli bir firma olduğunu söyledi.

Hayali baba mesleğini sürdürmek…

3 HD Enterprıses direktörü Hasan Tezay, şirketlerinin üç ayrı alanda faaliyet göstereceğini kaydetti. 2017 yılında atalarının mesleğini sürdürmek amacıyla yola çıktığını kaydeden Tezay, şirketi kurarken aklında baba mesleğini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Tezay, “Demire hayat veren eller… Demir döküm işlerinin dışında da ülkemizin ihtiyaçlarını gördükçe alanı genişletme gereğine inandım. Özü yine demir ve metal olan farklı pek çok alanda çalışmalar yaparak müşterilerimizin güvenini kazandık” dedi.

Kendi öz değerleri ile ortaya çıkan bir firma…

Yeni showroomu 9 Kasım tarihinde açtıklarını kaydeden Hasan Tezay, 3HD Enterprises firmasının öz değerleri ile ortaya çıkan bir firma olduğuna değindi. Tüm ülkeye hitap eden bir firma olduğunu ifade Tezay, “Adamızda biz gençlerin ekonomiye katma değer sağlayabilmesi adına girişimci ruh ve yeni fikirlerle üretimi birleştirdik. Kendimize yeni yollar açmamız gerekiyordu ve babadan gelen meslek bu yeni yollar için bana rehber oldu. Demir metal işleri yaparken adamızda çok önemli bir şeyin eksikliğini gördüm bu ‘güvenlikti’. Geride bıraktığımız yıllarda inşaatlarda ölen işçiler bu eksikliğin nelere mal olacağını gösterdi ve güvenlikli iskele sistemlerine girmeye karar verdim.”

Üç alanda faaliyet gösterecek bir şirket…

Konsept, metal ve güvenlikli iskele sistemleri ile üç farklı alanda faaliyet gösterecekleri bir şirket kurduklarını ifade eden Tezay, üretimin gücüne her zaman inandığını ve ülkede her koşulda üretimin yapılabileceğine herkesin inanmasını istediğini kaydetti.

2020 yılında birçok hedef belirlediklerini kaydeden genç iş insanı Hasan Tezay, ülke genelinde farklı noktalarda mağazalar açmak istediklerine vurgu yaptı.

Üretiyor, ithal ediyor, şirketlere kiralıyorlar…

Kaliteli hizmetle kısa sürede müşteri güvenini kazanarak piyasaya girdiklerini kaydeden Tezay, 3HD Enterprises, güvenlikli iskele, bariyer, teleskopik, kalıp altı direkler ve aksesuarların üretimini ve ithalatını yaptıklarını kaydetti.

3 HD Enterprises firmalarının sadece üretim ve satış yapmadığını ifade eden Tezay, isteyen firmalara kiralama yaptıklarını da anlattı.

“Her inşaat işi yapan güvenlikli iskeleleri almak zorunda değil. Onları kiralayarak hem maliyeti yükseltmemiş, hem de inşaatlarda güvenliği sağlamış oluyoruz. Geçmişte inşaatta çalışan işçi ve çalışanlar için güvenlikli ortamlar derme çatma iskelelerle kurulmaya çalışıyordu. Bu ürünler sayesinde hiçbir inşaat işçisi ve inşaatçı kendini güvenlikli iskele sistemlerinden mahrum etmiyor. İsteyen kiralayıp isteyen satın alıyor, hem işin hem de işçinin güvenliği garanti altına alınmış oluyor” dedi.

Modern soba ithal edip satışı yapılıyor…

Soba sektöründe de faaliyet gösterdiklerini kaydeden Hasan Tezay, demir döküm modern sobaların ithal edip sattıklarını kaydetti.

Bu sektörde karşılaştıkları en büyük sorunun ise müşterinin hem kaliteli ürün hem de uygun fiyat aradıklarına değinen Tezay, Türkiye’nin en büyük döküm soba üreticileri ‘Sürel’ ve ‘SDS’ markalarının Kıbrıs Distribütörlüğünü aldıklarını ifade etti.

Tezay, müşterilerin döküm soba ve şöminelerle ilgili aradıkları tüm özellikli ürünlerin showroomların da bulunduğunu belirtti.

Soba alanında adanın en geniş ürün gamına sahip firma olduklarını kaydeden Hasan Tezay, her kesim müşteriye hitap etmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Metal sektörünün aranan ismi oldular…

Baba mesleği ‘metal’ işleri üzerine kurduğu fabrikalarında, “Metale hayat veriyoruz” felsefesiyle demir mobilyalar bahçe evleri, kapı, pencere, çatı ve hayal edilebilecek ham maddesi metal olan her türlü ürünü ürettiklerini kaydeden Tezay, metal sektörünün aranan isimleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

Tezay, adanın önde gelen inşaat firmaları, restoran ve cafelerin tercih edilen ismi haline geldiğini ifade ederek, “Faaliyet gösterdiğimiz üç alanda kurumsal ve bireysel müşterilerimizin bize göstermiş olduğu güven ve vermiş oldukları destekler için teşekkür ederiz. Yaptığımız tüm işlerde hedefimiz, adamızın ilklerin arasında ve güvenilen firma olmak” dedi.