Metal jop ile ciddi şekilde darp etti…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 8 Eylül tarihinde daha önceden arasında husumet olan Hacı Kavuş’u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu metal jop ile ciddi şekilde darp eden “Zaza Ali” olarak bilinen zanlı A.H.T, olaydan 2 hafta sonra polise giderek teslim oldu. “Ciddi darp”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından dolayı tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polise teslim oldu…

Meselenin tahkikat memuru Engin Yıldız, zanlı A.H.T’un 8 Eylül tarihinde Mağusa’da beraberinde bulunan Mücahit Kaya ve İsmail Aslan ile birlikte, daha önceden arasında husumet bulunan Hacı Kavuş’u Kaliland bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan “World Star” isimli bahis salonu içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı metal jop ile ve elleri ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak Kavuş’u ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Zanlının 21 Eylül tarihinde polise gelerek teslim olduğunu belirten Yıldız, zanlının tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yıldız, 1 Şubat 2017 tarihinde işlediği yaralama suçundan dolayı mahkeme tarafından teminata bağlanan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı A.H.T’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 2 KKTC vatandaşının 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.