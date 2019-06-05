Mesutoğlu: Meselelerin hasır altı edilmemesi hassasiyetimizin temelidir

İşte Mesutoğlu'nun açıklaması:

Özgürgün meselesiyle ilgili olarak UBP Başkanı Ersin Tatar diyor ki “bu konuyu artık konuşmanın bir anlamı yoktur”. Bal gibi vardır.

Tatar ne zannediyor? İkide bir temcit pilavı gibi Özgürgün meselesini gündeme getirmeye biz bayılıyor muyuz?

Neden sıradan bir vatandaş söz konusu olduğunda kendisini yargının önünde bulabiliyorken kişi Özgürgün veya bir başka ensesi kalın olduğunda bu kadar zaman alıyor? Tatar bu soruyu kendi kendine hiç sormuyor mu? Bugüne kadar ne zaman bir siyasi ile ilintisi olan rapor yayınlansa konu hep sürüncemede bırakılıyor; bu durum Tatar’ı rahatsız etmiyor mu? Belli ki etmiyor.

Meselelerin hasır altı edilmemesi hassasiyetimizin temelidir. Duyarlı olunması gereken hassasiyetlerin hesabı yapılırken gözden kaçırılmamasında fayda vardır.