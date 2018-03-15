Mesude öğretmen yaşamını kaybetti

Polatpaşa Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan 40 yaşındaki Mesude Özmanevra bir buçuk yıldır mücadele ettiği kansere karşı dün sabah yenik düştü. 3 çocuk annesi Özmanevra’nın ölümü ailesini ve sevenleri yasa boğdu. Mesude öğretmen için okulda dün bir gün yas ilan edildi.

Mesuda Özmanevra’nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Türkmenköy Mezarlığı’na defnedilecek.