Mesude öğretmen yaşamını kaybetti
40 yaşındaki Mesude Özmanevra bir buçuk yıldır mücadele ettiği kansere karşı dün sabah yenik düştü
A+A-
Polatpaşa Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan 40 yaşındaki Mesude Özmanevra bir buçuk yıldır mücadele ettiği kansere karşı dün sabah yenik düştü. 3 çocuk annesi Özmanevra’nın ölümü ailesini ve sevenleri yasa boğdu. Mesude öğretmen için okulda dün bir gün yas ilan edildi.
Mesuda Özmanevra’nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Türkmenköy Mezarlığı’na defnedilecek.
Bu haber toplam 323 defa okunmuştur
Etiketler : mesude özmanevra, ölüm
Önceki ve Sonraki Haberler