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Mesude öğretmen anıldı

Mesude öğretmen anıldı

Kansere yenik düşerek, 40 yaşında hayatını kaybeden Polatpaşa Lisesi öğretmeni Mesude Özmanevra unutulmadı…

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Kansere yenik düşerek, 40 yaşında hayatını kaybeden Polatpaşa Lisesi öğretmeni Mesude Özmanevra unutulmadı…

Ölümü ile büyük üzüntü yaratan Özmanevra, dün okulda düzenlenen törenle anıldı.

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Özmenavra’nın ismi okuldaki kütüphaneye verildi.

 

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Öğrencileri Özmanevra anısına köşe hazırladı.

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Duygusal anların yaşandığı törende öğrenciler konuşmalar yaparak, Özmanevra ile ilgili düşüncelerini paylaştı…

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