Mesude öğretmen anıldı
Kansere yenik düşerek, 40 yaşında hayatını kaybeden Polatpaşa Lisesi öğretmeni Mesude Özmanevra unutulmadı…
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Kansere yenik düşerek, 40 yaşında hayatını kaybeden Polatpaşa Lisesi öğretmeni Mesude Özmanevra unutulmadı…
Ölümü ile büyük üzüntü yaratan Özmanevra, dün okulda düzenlenen törenle anıldı.
Özmenavra’nın ismi okuldaki kütüphaneye verildi.
Öğrencileri Özmanevra anısına köşe hazırladı.
Duygusal anların yaşandığı törende öğrenciler konuşmalar yaparak, Özmanevra ile ilgili düşüncelerini paylaştı…
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Etiketler : Mesude Özmanevra
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