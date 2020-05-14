 “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı” komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün yaptığı toplantıda, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı’nın ele aldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayan toplantıda, tasarının genel görüşmesi gerçekleştirdi.

Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri Ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Komitenin, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edeceği belirtildi.

Toplantıya davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden yetkililer de katılarak konuyla ilgili görüş ve önerilerini ifade etti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.