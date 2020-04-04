Meslek liseleri maske üretiyor

Meslek liseleri Coronavirüsle mücadelede ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla maske üretimine başladı. Atatürk Meslek Lisesi, Mağusa Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde hem cerrahi maske hem de 3D yazıcılarla siper maske üretiyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, öğretmen, öğrenci ve kursiyerleriyle birlikte 2 bin cerrahi maske yapmayı hedeflediklerini belirtti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yeni tip Coronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitelerini harekete geçirdi.

Atatürk Meslek Lisesi, Mağusa Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Coronavirüsle mücadelede ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başladı.

Önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanan meslek liseleri, yeni tip Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öncelikli olarak sağlık çalışanları için hem cerrahi maske hem de 3D yazıcılarla siper maske üretiyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, böyle dönemlerde meslek liselerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yaparak “Öğretmenlerimizle birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ederek üzerimize düşen ne varsa, yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

2 BİN MASKE HEDEFİ

Çavuşoğlu, bu doğrultuda Atatürk Meslek Lisesi ve Mağusa Meslek Lisesi öğretmen, öğrenci ve kursiyerleri ile birlikte 2000 cerrahi maske hedefi ile sağlık çalışanlarına katkı koymak için yola çıkıldığını belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, öncelikli olarak sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretime geçtiklerini ancak ihtiyaç duyulması halinde bunun artırılabileceğini, hazırlanan maskeleri ilerleyen dönemde kamu çalışanlarının da hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

3D YAZICILAR KULLANARAK SİPER MASKE ÜRETİLİYOR

Açıklamasının devamında Meslek liselerinin bu süreçte önemli bir görev üstlendiğine de değinen Çavuşoğlu, okullarda kullanılan 3D teknolojisini toplum yararına kullanarak önemli bir adım attıklarını ve bu sistemle gerek duyulan birçok ürünün meslek liseleri tarafından üretilebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, ihtiyaç kapsamında Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinin de 3D yazıcılarla siper maske üretimine başladığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 3D teknolojisi kullanılarak yapılan ve sağlık çalışanları için büyük önem arz eden korumalı maskelerin Coronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere sağlık çalışanlarına hibe edileceğini sözlerine ekledi.

Bakanlığın tüm kademeleri ile birlikte seferberlik halinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, yaşanan bu zorlu süreçte öğretmeninden müdürüne, denetmenlerinden tüm çalışanlarına kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekti.

Pazartesi günü ders kayıplarını en aza indirmek için uzaktan eğitim sistemini devreye soktuklarını ve her geçen gün içerikleri geliştirerek sisteme yüklediklerini, bugünse salgınla mücadelede büyük ihtiyaç duyulan cerrahi ve siper maskelerin üretimine başladıklarını sözlerine ekledi.

2000 cerrahi maske üretimi hedefiyle yola çıktıklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, Coronavirüsle mücadelede Bakanlığın tüm kademeleriyle halkımızın ve sağlık çalışanlarının yanında olacağını kaydederek, sorumluluk bilinciyle tüm çalışmalarda fedakarca görev alan öğretmenlere, bakanlık çalışanlarına, cerrahi maske üretiminde görev alan Atatürk Meslek Lisesi ve Mağusa Meslek Lisesi ile siper maske üretimi gerçekleştiren Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.