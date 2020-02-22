Mesleği ‘kültürünü yaşatmak’

Dila ŞİMŞEK

Aslen Baflı olduğunu söyleyen Mustafa Ayvacı, Akdeniz köyünde yaşıyor. Hasırdan sepet, sandaliye, hediyelik ve süs eşyalar üreten Ayvacı, haftada iki gün Çarşamba ve Cumartesi Lefkoşa’da ayrelli ve hostez satıyor. Senelerdir Lefkoşa Bayraktar Türk Maarif Koleji karşısında tezgahı bulunan Ayvacı, akıcı derecede Rumca biliyor, Kıbrıslı Rum müşterileri ile de böyle anlaşıyor.

“Kıbrıs’ta çok yenen bir ot olduğu için, talep de oldukça güzel”

Köyden getirdiği ayrelli, hostez ve sezonuna göre çeşitli otları satışa sunan Ayvacı, “Bu sene ayrelliyi 15 TL’den veriyoruz, geçen sene de aynıydı yanlış hatırlamıyorsam… Genelde istikrarlı gider… Kıbrıs’ta çok yenen bir ot olduğu için, talep de oldukça güzel. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz, yazda da geçici işçi olarak Orman Dairesi’nde çalışıyorum” diyor.

“Hasırın kültürümüz için değeri büyük”

Hasırdan sepet, hediyelik ve süs eşya, sandaliye gibi birçok ürün üreten Ayvacı, uzun yıllardır bunu sürdürdüğünü kaydediyor. Köye gelen turistlerin, bu ürünlere ilgisi olduğuna değinen Ayvacı, hasırın Kıbrıs için önemini vurgulayarak, kültürel değeri olduğuna dikkat çekiyor. Yaptığı işten çok memnun olduğunu söyleyen Ayvacı, sürdürebildiği kadar devam edecek…