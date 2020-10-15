“Mesele haysiyettir, gerisi siyasettir”

Kıbrıs’ın yıllanmış gazeteci-yazarlarından biri güneyde barışçıl bir eylemi anarken yalan söylüyor.

“Yunan bayrağı ile yürüdüler” diyor.

Tek bir fotoğraf paylaşamıyor tabii.

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Adanın iki yanında milliyetçi bağnazlar, Türkiye ve Yunanistan’ı “tahrik” için kullanıyor.

Hınç ve nefret siyasetlerinin üzerine iliştiriyorlar, garantörleri.

Güneyde, “Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlamak istiyorlar” söylemi iş yapıyor bu anlamda, kuzeyde, “Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istiyorlar.”

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Gençlerin yürüyüşü pek ses getirmiyor örneğin!

Yürüyüş “ırkçı, faşist, bölücü” güçlere karşı düzenlenmiş.

EDON gençleri ELAM’a karşı etkin önlem istiyor.

Yurdumuzda dostluk istiyor bu gençler, işbirliği istiyor, yakınlaşma istiyor.

Cesaretle de başkaldırıyor fanatizme!

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Peki niye “barışçı” eylemleri sevmiyor bu çevreler?

Çünkü ‘ELAM’ zihniyetinden besleniyorlar.

Düşmandan!

Düşmanlıktan!

Bir “düşman” olmasa eğer ne yapacaklar?

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Türkiyeli yazar dostum, Kıbrıs sevdalısı Erdal Güven’den gelen mektupla umutlanıyorum.

“Yazıya küstüm ne zamandır. Yazmıyorum. Yazının gücüne inancım dipte” diyor.

“Ama mesele Kıbrıs olunca, bir de son olup bitenlerden, sizin deyişinizle onca’ maskaralık'tan sonra, üstüne dün yazını okuyunca, duramadım…”



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Erdal’a bırakalım sözü…

“Şimdi mesele tavırdır, tarihe bu kalır, diye bitirmişsin makaleni…

Bana sorarsan da şahsiyettir mesele, haysiyettir.

'Tatar'la varılacak liman' güllük gülistan bile olsa öyledir.

Ne de olsa karakterin kaderindir.

Akıncı'dan benim Kıbrıs tarihime kalan da...



Türkiye'deki siyasetçilerin apolet görünce yolunu değiştirdiği, değiştiremeyince de el pençe divan durduğu günlerde, 'KKTC'nin bir numaralı 'apoletli'si karşısında ortaya koyduğu şahsiyettir. O gün de bugün de ‘bu memleket bizim' diyenlerin en önünde yürüyerek gösterdiği haysiyettir.

Gerisi siyasettir.



Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, sayınız, oyunuz, gücünüz ne olursa olsun 'o memleket sizin'dir...

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerçek 'Kıbrıslı’nın oyu bellidir...

Başta sana, hepsine selam ederim.

'Stockholm sendromu'ndan mustarip diğerlerine acil şifa dileyebilirim ancak.”