Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasındaki geçişlerin kademeli olarak başlamasını değerlendiren CTP Milletvekili Armağan Candan, “Mesele gerçekten sağlık mı yoksa başka mı?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Candan, hükümetin gerçek niyetinin ortaya çıkacağını kaydetti.

Candan, “Bu hükümet hangi konuyu ciddiyetle ele aldı ki bunu da alacaktı. Önce sağlık/bilimin arkasına saklandılar ama güneyle kapıların kademeli olarak açılma koşullarına ilişkin gerekli hazırlıkları yapmadılar. Bir aydır bu yönde, öncelikle çalışanlar, eğitim görenler ve sağlık nedenleri ile geçecekleri kapsayacak şekilde meclis kürsüsünden uyarmamıza rağmen olayı yetki tartışmasına indirgeyerek bu konuya gözlerini kapadılar. Onca uyarıdan sonra nihayet iki toplumlu sağlık komitesi anlamlı bir toplantı gerçekleştirdi de kademeli geçişlere kapıyı araladı. Ama bu toplantıya da bizim tarafın iyi hazırlanmadığı, düzgün bir epidemiyolojik çalışma sunamadığına ilişkin açıklamalar geliyor. Şimdi gerçek niyetlerini göreceğiz. Mesele gerçekten sağlık mı yoksa başka mı?” dedi.