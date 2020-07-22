Mesarya’yı fareler bastı

Mesarya bölgesindeki Belediye Başkanları, vatandaşın fare şikayeti ve ilaçlama talebine yetişmekte zorlandığını ifade ederek, Tarım Dairesi’nin zehir tedariki yapmadığından yakındı: “Çok artış var, başa çıkamıyoruz”

Fehime ALASYA

Ülke genelinde fare popülasyonu üç katı arttı, özellikle Mesarya bölgesinde, evlere, bahçe ve tarlalara giren farelerin, vatandaşı zarara uğrattığı belirtildi.

Tarım Dairesi, bu artışla başa çıkmak için Pandemi öncesi 12 ton ilaç alımı yaptıklarını, yeni bir ihale ile 20 ton daha alım gerçekleştireceklerini açıkladı.

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencioğlu, tüm bölgelerdeki belediyeler ve muhtarlıklara fare zehri ulaştırıldığını ifade ederken, buna karşın bazı belediyeler, daireden zehir almadığını, kendi imkanları ile ilaçlama yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Vatandaştan çok fazla fare şikayeti ve ilaçlama talebi aldığını anlatan Belediye Başkanları ise bu mücadeleye yetişmekte zorlandığını anlattı.

Özellikle Mesarya bölgesindeki fare artışıyla vatandaşın evi, iş yeri ve ürünlerinin zarar gördüğünü anlatan Başkanlar, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Zamanında ve sürekli mücadelenin de önemine dikkat çeken başkanlar, farelerin artık tarlalardan çıkıp ana yola atıldığını, üreticilerin karpuz, kavun, üzüm gibi ürünlerini yediğini, insanların ağıllarına girerek hayvanlarına zarar verdiğini, evlerle arabalardaki elektrik aksamlarını kemirdiğini anlattı.

Mesarya bölgesi belediyelerinin başkanları ne dedi?

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş: “Üreticilerin karpuz kavunu, üzümü kalmadı”

“Bu yıl belediyelere hiç fare zehri verilmedi, çok az muhtarlara dağıtıldı. Köylerin, evlerin içine kadar fareler girdi. İçi piyasada da zehir bulamadık, büyük sıkıntı yaşıyoruz. Aşırı bir artış oldu. Yılın verimli gelmesi, sürekli ve istikrarlı mücadele olmamasından kaynaklı bu artış oldu diye düşünüyoruz. Biz almadık, sanırım her belediyeye verilmedi.

Üreticilerin karpuz kavunu, üzümü kalmadı, tüm bunları yiyorlar. Hastalık taşıma risklerinden de korkuyoruz.”

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım: “İnsanların ağıllarına giriyorlar, arabaların elektrik aksamlarına zarar veriyorlar”

“Çok ciddi bir artış var, fare zehri dağıtmaya yetişemiyoruz, belediyeye çok talep var, çok fare var, bir formül bulunmalı. Bakanlık ara ara zehir gönderiyor, muhtarlıklara da dağıttık ama çok fazla var, önünün alamıyoruz. İnsanların ağıllarına giriyorlar, arabaların elektrik aksamlarına zarar veriyorlar, yiyorlar. Evlere kadar giriyor, her yeri kemiriyorlar. Bir kez daha ihaleye çıkılacakmış, bunu dört gözle bekliyoruz.

Sene bereketli geldi, ekin çoktu, artış bu nedenle oldu. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yeterli ilaçlama da yapılmadı. Bizler belediye olarak elimizden geleni yaptık ama olmadı.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler: “Gerekli ilaçlamanın büyük çoğunluğunu kendi kaynaklarımızla alıp sağladık”

“Biz gerekli müdahaleyi ve ilaçlamayı yapıyoruz, bu yüzden bizde bu oran 15 gün öncesine göre azaldı.

Vatandaş ve muhtarlıklara ilaç sağladık. Bu yönde vatandaştan çok talep aldık. Geçen yıl 1500 kiloya yakın fare zehri dağıttık, yine bu oranda dağıtım yaptık. 250 kilo civarında ilaç bakanlıktan aldık, gerisini kendi kaynaklarımızla karşıladık. Geçen seneye göre daha çoktur deniliyor ama gerekli tedbirler alındı ve bu yüzden azaldı. İlgili bakanlık ile de iletişime geçtik, ikinci ihaleye çıkılmasının ardından bize yine ilaç desteği yapılacağı bilgisi verildi.”

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü: “Artık tarladan çıkıp ana yola atıldıklarını görüyoruz”

“Özellikle ovalarda çok fazla artış var, artık tarladan çıkıp ana yola atıldıklarını görüyoruz. Biz mücadele yapıyoruz ama Tarım Dairesi’nden bu yıl bize zehir gelmedi, onu bekliyoruz. Geçen sene almıştık, onları kullandık. İç piyasadan alım yapmaya kalksak satan yok, bulamıyoruz, olan zehirlerle ancak köy içinde mücadele edebiliyoruz. Hastalık riskine karşı korkuyoruz.”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif: “Zamanında ve sürekli mücadele şart, inanılmaz artış var”

“İnanılmaz artış var, mücadeleyi yetiştiremiyoruz. Hem özel kaynaklarımızla zehir alıyoruz, hem cüzi de olsa Tarım Dairesi ilaç yolluyor ama yeterli değil. Vatandaştan çok yardım talebi alıyoruz. Tarım Dairesi daha fazla önlem almalı, zamanında mücadele yapılmadığı için artış oldu. Yağışlar fazlaydı, hasat güzeldi bunun da etkisi var. Tabi ama zamanında ve sürekli mücadele şart.”

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencioğlu:

“Fare popülâsyonunda 3 katı artış var”

Fareyle mücadele kapsamında bu yıl Pandemi öncesinde 12 ton fare zehri alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencioğlu, geçtiğimiz yıla oranla fare popülasyonunda 3 katı artış olması nedeniyle 20 tonluk bir zehir alımı daha gerçekleştirileceğini belirtti.

Belli bölgelerde değil, ada genelinde bu artışın yaşandığına dikkat çeken Değirmencioğlu, “Geçtiğimiz yıla kıyasal fare popülasyonu 3 kat arttı. Tüm ülkede bu artış yaşandı. Ülkenin tüm bölgelerinden şikâyet aldık. Güzelyurt’ta narenciyeye verilen zarar, Mesarya’da dışarıda dolaştıklarına dair, harup üreticileri ürünlerine zarar verildiğine ilişkin şikâyetler var.” dedi.

Alınan zehirlerin ülkedeki belediyelere ve muhtarlıklara dağıtıldığını anlatan Değirmencioğlu, bu şekilde mücadele yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kırmızı palmiye böceği ve babutsa zararlısı da başa bela

Fare zehri ihalesiyle ilgili de bilgi aktaran Değirmencioğlu, “Fare zehri alımı ihale usulü yapılıyor, bir yeni ihaleye daha çıkacağız. Bunun blokesini istedik, bekliyoruz, geçen yıla göre ayrılması düşünülen rakam yaklaşık 3 katıdır. Bununla geçtiğimiz yılın iki katı kadar zehir alınması hedeflenmektedir.

Bu yıl 20 tonun üzerinde zehir alınacak. İç piyasadan da zehir alımı için teklifler almaya başladık.

Farelerle mücadele her yıl yapılan bir uygulamadır. Bunun yanında kırmızı palmiye böceği ile ve babutsa zararlısı ile mücadele için de ihaleye çıkılması bekleniyor.” dedi.

“Üreticilere yeterli fare zehri ulaştırılmamıştı”

Son birkaç yıldır aşırı yağışlar nedeniyle her bölgede fare artışı olduğuna değinen Değirmencioğlu, geçmişte yapılan mücadelenin, maddi imkansızlıklardan kaynaklı yeterli olmadığını belirtti. Değirmencioğlu, “Özellikle üreticilere yeterli fare zehri ulaştırılmamıştı. O nedenle bu artış oldu.” dedi.

“Belediyeler de alım yapmalı”

Belediyelere de büyük görev düştüğünü ifade eden Değirmencioğlu, “Belediyeler de bu mücadelede bir miktar zehir satın alabilir, bu mücadeleyi kendileri de yapabilir. Dere yatakları veya bu popülasyonun olduğu yerlerde de önlem almalı.” şeklinde konuştu.

Eğitim şart…

Şehirleşme ve beraberinde getirdiği çarpık yapılaşmanın da fare artışında etkili olduğunu anlatan Değirmencioğlu, sadece üreticilerin kırsal kesimde yaptığı tarım alanlarında değil, şehirlerde de fareler görüldüğünü belirtti. Değirmencioğlu, ihaleyi alacak olan firmadan çeşitli eğitimler verilmesi talepleri de olduğunu ifade ederek, içeriğine şöyle değindi: “İlaçlar nasıl kullanılacak, nerelere atılacağı, çevreye zararın en az seviyeye indirilmesi için eğitimler de vereceğiz.”

Güzelyurt’tan Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın:

“Zehir tedarik edip ada genelinde bir kampanya başlatılmalı”

Güzelyurt’tan Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın’ın da geçtiğimiz günlerde fare artışı ve zararlarıyla ilgili açıklaması olmuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a fare zehri tedarik edip ada genelinde bir kampanya başlatması talebinde bulunmuştu.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “Memleketi fareler istila ediyor, hem şehirleri hem de köyleri fareler istila etmiş durumda. Narenciye bahçelerine ise büyük zararlar vermekte. Bilhassa limon ve narlar yanında sulama lastiklerine de büyük zararlar vermektedirler. Covid’19 la mücadele ederken bir hastalıkta farelerden başlamasın. Bu hususta en erken bir zamanda hatta yarından itibaren bir kampanya başlatıp ada genelinde mücadeleye başlamamız lazım” demişti.