Mesarya’nın genç antrenörü iyi başladı

Eren ŞİŞİK

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Mesarya’da teknik direktör Hüseyin Hacıömer’in istifasının ardından göreve gelen 26 yaşındaki teknik direktör Ali Samancıoğlu ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Geçen sezon Mesarya’nın başında bulunan ve takımın play-off finaline kadar yükselmesinde önemli rolü olan Ali Samancıoğlu, geçen hafta oynanan Düzkaya maçında takımının başında ilk maçına çıktı ve Mesarya maçı 3-1 kazandı.

Yenicami’nin ardından Mesarya

Bir dönem Yenicami Akademi’de de görevde bulunan ve akademinin oyuncularının gelişiminde de önemli rolü olan Ali Samancıoğlu, Hasan Topaloğlu’nun görevden ayrılmasının ardından o dönem BTM Ligi’nde birçok kulübün birleşmesiyle oluşan Mesarya’nın başına geçti. Mesarya’yı BTM Ligi’nde finale kadar götüren genç çalıştırıcı, Türkmenköy ile Mesarya’nın birleşmesinin ardından Mesarya’nın altyapısına getirilmişti. Mesarya’da futbol akademisi de kuran ve bölge gençliğini futbola çekmeye çalışan Samancıoğlu, Hüseyin Hacıömer’in takımdan ayrılmasının ardından ‘A’ takım sorumluluğuna getirildi.