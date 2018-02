Mesarya'nın en büyük derdi susuzluk!

Fehime ALASYA

Serdarlı, Çukurova ve Gönendere gibi Kuzey Mesarya köylerinde vatandaşın nabzını tutan YENİDÜZEN, vatandaşın hükümetten beklentilerini sordu. Bölgede başlıca susuzluktan dert yanan Kuzey Mesarya sakinleri, üretim için bu alanda tedbir alınması gerektiğini ifade ederken, genel olarak ülkede ele alınması gereken sorunları aciliyetine göre sıraladı.

Kuzey Mesarya bölgesinde yaşayan vatandaşların listesinde görülen başlıca sıkıntılar çiftçi ve hayvancıya yapılan ödemelerin gecikmemesi, üretimden koparılıyor olmaları, ekonomi, sağlık, eğitim ve çevre yer aldı.

Kuzey Mesarya bölgesinde hayvancılık yapan bazı vatandaşlar ise devletin yaptığı ‘geç ödemelerden’ dert yandı.

Çukurova susuzluktan kuruyor, üretimden kopuyor…

Bölgedeki susuzluktan dert yanan Çukurova sakinleri, çiftçi ve hayvancılara verilen sözlerin tutulmasını temenni etti.

Gençlerin bölgeye, toprağa yönelmesi gerektiğini düşünen Çukurovalılar, kişilerin üretime teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Eskiden bölgede zeytin toplar satardık, şimdi zeytini ve yağı neredeyse satın alıyoruz” diyen Çukurovalılar, hükümetten Mesarya’ya daha çok ilgi göstermesini istedi.

Serdarlı dert küpü…

Trafik, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda çok acil çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Serdarlı vatandaşları, pahalılıktan dert yandı. Pahalılıkla dövizin doğru orantılı olduğunu savunan bazı Serdarlı sakinleri, “Aldığımız TL, verdiğimiz döviz” diyerek bu konuya çözüm bulunmasını istedi.

Serdalı’da hayvancılıkla uğraşan bazı kişiler ise Çukurova köyünde olduğu gibi ‘geç ödemelerden’ dert yandı.

Gönendere’de listenin en başında susuzluk, eğitim, sağlık ve çevre

Gönendere sakinleri ise bölgenin canlandırılması gerektiğinden yana hemfikir. Ülkedeki genel sıkıntılara değinen bazı Gönendereli’ler, hükümetin hangi soruna acil olarak el atması gerektiğini bulmakta zorlandı. Ülkede pek çok sorun olduğuna değinen Gönendere vatandaşları, listenin en başında susuzluk, eğitim, sağlık ve çevreyi koydu.

KUZEY MESARYA SAKİNLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Sonuç Dorukan (Çukurova):

“Eskiden zeytin toplar satardık, şimdi neredeyse satın alıyoruz”

“Köylüye destek çıkmalılar. Bölgemiz çok susuz, hiçbir üretim yok, olan da bitti. Eskiden bölgede zeytin toplar satardık, şimdi zeytini ve yağı neredeyse satın alıyoruz. Yöneticiler biraz daha kırsal kesimlere yönelik çalışmalar yapmalı.”

Cemaliye Taçoy (Çukurova):

“Çiftçinin, hayvancının yüzünü güldürecek icraatlar gerek”

“Benim eşim çiftçidir. Çiftçinin, hayvancının yüzünü güldürecek icraatlar gerek. İnsanların teri kurumadan emeğinin karşılığını almalı… Çiftçiye, hayvancıya ödeme için söyledikleri tarihler çok ileri, üstelik söyledikleri tarihe de uysalar ona da razıyız ama o da olmuyor…”

Nazif Dorukan (Çukurova):

“Köye su verseler üretim artar…”

“Gençliği, toprağa, tarlaya, üretime yönlendirsinler. Köyde zeytin bile kalmadı. Molehiya, darı, drifil eker satardık. Köylü için bir geçimdi. Köye su verseler yine tüm bunlar yapılır, üretim artar…”

Tolga Kasap (Serdarlı):

“En acil ele alınması gereken konu trafiktir”

“Bana göre en acil ele alınması gereken konu trafiktir. İnsanlar yollarda ölüyor, hepimiz yollardayız… Her aileden trafikte neredeyse bir kayıp oluyor, genç fidanlarımız yitip gidiyor. Yollarda aydınlatma yok, şeritler bile belli belirsiz, her yer zifiri karanlık… Bunlar bir an önce çalışılmalı.”

Konce Kasap (Serdarlı):

“Yetkililer önce sağlık konusuna el atılmalı, ardından ise ekonomiye”

“Yetkililer önce sağlık konusuna el atılmalı, ardından ise ekonomiye… Ben bir market çalışanıyım, ayın ilk haftasından insanların nakit paraya sıkıştığını işitiyorum, bu olur şey değil. Önce ülke ekonomisini kalkındırsınlar, sonra insanların cebi para görsün. Eskiden insanlar yatırım yapıp, biraz para biriklerdi, şimdi borç birikliyor…”

Evrim Habeş (Serdarlı):

“Önce iş sonra aş”

“Pahalılık tüm adanın sorunu, sadece bölgelinin değil. Vatandaş geçinemiyor… Devlet bir an öne çalışmaya başlamalı, önce iş sonra aş verebilmeli.

Türkiye’den gelen suyu bölgemize tarıma verseler, ekonomimiz biraz da olsa düzelir, üretir kazanırız ama olmuyor…”

Cevdet Amca (Serdarlı):

“Pahalılığın da geçim sıkıntısının da esas nedeni dövizdir”

“Dövizin önüne geçilmeli. Bizler TL ile çalışıp Sterlin ödüyoruz. Zaten tüm konu da bana göre burada düğümleniyor. Pahalılığın da geçim sıkıntısının da esas nedeni dövizdir. Halk bu yüzden çok zordadır.”

Emin Karatosun (Serdarlı):

“Bölgeye su gelse çok rahat edeceğiz”

“Ben de bölgede hayvancılıkla uğraşıyorum. Bölgeye su gelse çok rahat edeceğiz. Burası çok kurak… Hayvancılıkta yapılan teşvikler neredeyse durdu, teşvikler çok geç ödeniyor, tüm bunların önüne geçilmeli.”

Zeynep Kıraç (Gönendere):

“Dört gözle mandıralarımıza su gelmesini bekliyoruz”

“Ülkedeki sağlık sıkıntısı genel olarak ele alınmalı. Kırsal kesimde olan, köylerdeki vatandaşlar için daha çok iş imkânı sağlayıcı alanlar yaratılmalı. Köydeki nüfusun çoğu yaşlı kesim, o yüzden köyümüz gözden çıkarılmış gibi duruyor. Üretimimiz adeta durdu, dört gözle mandıralarımıza su gelmesini bekliyoruz.”

Hüseyin İlgililer (Gönendere):

“Eğitim konusuna eğilmeliler, ardından sağlık ve çevre…”

“Söylediklerini yapsalar o bile bize yeter… Yıllardır aynı dertler devam ediyor. Hangi konuyu acilen ele almaları gerek diye düşünüyorum ama o kadar çok acil olan durumlar var ki, karar vermek güç. En başta eğitim konusuna eğilmeliler, ardından sağlık ve çevre… Ülkedeki asayişi sağlamak için uygun adımlar atılmalı, suç oranları düşürülmeli, trafik konusunda çözüm bulunmalı. Genç yaşta insanlarımız yollarda can veriyor, bunların önüne geçilmeli…”