MESARYA'DA SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusundan uyardı. Polis özellikle Ercan Yonca Kavşağı- Aslanköy arasında yolun su birikintileri nedeniyle tehlikeli olduğunu bildirdi.
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