MESARYA'DA SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusundan uyardı. Polis özellikle Ercan Yonca Kavşağı- Aslanköy arasında yolun su birikintileri nedeniyle tehlikeli olduğunu bildirdi.

Fotoğraf arşiv