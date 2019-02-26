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MESARYA'DA SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT

MESARYA'DA SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusundan uyardı. Polis özellikle Ercan Yonca Kavşağı- Aslanköy arasında yolun su birikintileri nedeniyle tehlikeli olduğunu bildirdi.

 

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