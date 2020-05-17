Mesarya yine alevlendi

Mesarya'da art arda yangın kabusu yaşanıyor. Sabah saatlerinde Gönendere'de başlayan ardından Pınarlı'ya kadar uzanan yangının ardından bu kez bölgede 3. farklı nokta alevlendi.

Kısa süreli aralıklarla başlayan yangına şu sıralarda 3 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Serdarlı'dan da dumanlar yükseldi

Serdarlı'da dumanlar yükseldi. Serdarlı anayolu üzerinde Billur restoran karşısında başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Polisin yangınla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Saat 12.30 sıralarında, Serdarlı köyünün güney kısmında yol kenarında başlayan bir başka yangında ise 8 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve zeytin ağaçları yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü."