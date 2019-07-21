Mesarya Süper Lig hedefiyle hazırlanıyor

Halit Dağ

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarını Akdoğan Özgürlük Stadı’nda sürdüren sarı kırmızılı ekibe atletik performans testleri uygulandı. Takımın teknik sorumlu Nazım Aktunç Yenidüzen’e yaptığı açıklamada Süper Lig hedefi ile sezona hazırlandıklarını belirtti.

Nazım Aktunç, iyi bir kadro kurduklarını ve tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Takıma katılan yeni isimler ile geçen yıl kadroda var olan genç ve tecrübeli isimleri harmanlayarak iyi bir takım olmak istediklerini ifade eden Aktunç, takımda yetenekli ve gelişime açık gençler olduğunu ve onlara sezon boyunca şans vererek hem ülke futboluna hem de Mesarya kulübüne genç isimleri kazandırmak istediğini söyledi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Nazım Aktunç en az 1 ismi daha takıma katacaklarını, takımın durumunu gördükten sonra belki 1 transfer daha yapabileceklerini belirtti.

Aktunç: “Saha içinde doğruları yapan takım olmak istiyoruz”

Saha içinde doğruları yaparak zevk veren, iyi bir sistemi olan ve bu sisteme bağlı kalarak oynamaya çalışan bir takım yaratmak istediklerini ifade eden Aktunç, Mesarya bölgesine heyecan getireceklerine inandığını söyledi.

Lig kaliteli oyunculardan oluşuyor

Zor bir ligin kendilerini beklediğini ve bunun bilinci ile hazırlıklarını yapacaklarını söyleyen Aktunç, çok değerli rakipleri olduğunu ve bu sezon Birinci Lig’in geçmiş yıllara oranla kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve bununda takımlar arasında rekabeti sağlayacağını ifade etti.

Saha sorunu yaşadık

Mesarya takımına gelirken Turunçlu ve Paşaköy statlarının kendi kullanımlarında olduğu için saha problemi yaşamayacaklarını düşündüğünü ifade eden Aktunç, 2 sahanın da ekilmediği için tamamen kuruduğunu ve şu an kullanılmaz halde olduğunu ve saha sorunu yaşadıkları aktardı.

Yaşanan saha sorunu nedeniyle kendisi için her zaman özel yeri olan Akdoğan-Akıncılar kulübünün kullanımda olan Akdoğan Özgürlük Stadı’nı kullandıklarını söyleyen Aktunç, Akdoğan-Akıncılar kulübü başkan ve yönetim kuruluna ve Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif’e Mesarya takımına kapılarını açtıkları için başkan ve yönetim kurulu adına teşekkürlerini iletti.

Aktunç son olarak, kulüp başkanları Vedat Kolçak ve yönetim kuruluna, Fahri başkan Gürkan Onalt’a ve bu yıl yönetimde yer alan eski başkan ve yöneticilere takıma yarattıkları imkan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ifade ederek sözlerini tamamladı.