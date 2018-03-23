Mesarya farkındalık yarattı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde mücadele eden Mesarya Spor Kulübü önceki akşam düzenlediği dayanışma yemeğinde Down Sendromu’na dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için taraftarı bulunan Hasan Barışcı’yı onursal başkan ilan etti.

Turunçlu köyünde bulunan Doğuş Mesarya Restaurant’ta düzenlenen gecede konuşan eş başkan Mehmetali Topaloğlu, takımın şu anda adım adım Birinci Lig’e yaklaştığını, amaçlarının ne kadar bölge gençliğini kötü alışkanlıklardan tutarak onlara spor yaptırmaksa bir o kadarda sosyal sorumluluk bilinci içerisinde özel durumlarda farkındalık yaratmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. 21 Mart Dünya Down Sendromu günü olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, kulübün taraftarı olan down sendromlu Hasan Barışcı’yı onursal başkan ilan ettiklerini söyledi. Bu bağlamda Mesarya Spor Kulübü başkanları Ömür Devecioğlu ve Mehmetali Topaloğlu, Hasan Barışcı’ya onursal başkan olması sebebi ile plaket takdim etti.