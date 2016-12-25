Stat: Maraş Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Cem Öksüzoğulları, Halil Erdem Canaloğlu

Maraş: Volkan Üşenmez, Reşat Özbilen (Dk.67 Hakan Ünlücan), Anıl Haklıgör, Doğan Gözütok, Orhan Kalaycı, Lawrence Ogbe, Olgun Tekbıyık, Yavmi Çelebi, Süleyman Bayır (Dk.85 Mustafa Ali Arslan), Selçuk Sergeç, Mustafa Köleli

Mesarya: Hüseyin Öngün, Asilkan Sadıkoğlu, Süleyman Türker, Ramadan Deniz (Dk.79 Emre İmam), Raşit Gürdağ, Aykut Tosun, Efthtmios Panagiotou, Ali İmam, Şevki Emir, Volkan Göktürk, Halit Özcezarlı (Dk.50 Philippos Vakhos)

Goller: Dk.12 Orhan Kalaycı, Dk.25 Yavmi Çelebi, Dk.43 Ali İmam(KK) (Maraş) – Dk.5 Ali İmam (Mesarya)

İlkay Koçak

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’un 9. haftasında Maraş Gençlik sahasında Mesarya’yı konuk etti. Maçın henüz 5’inci dakikasında Ali İmam’ın frikikten attığı gol ile Mesarya 0-1 öne geçti. Maçın 12’inci dakikasında Mustafa Köleli’nin kullandığı duran topta kaleciden dönen topu Orhan Kalaycı tamamladı ve maçı 1-1’e getirdi. 25’inci dakikada Mustafa Köleli’nin kullandığı uzun taçta Mesarya savunması topu uzaklaştıramayınca Yavmi golu attı ve takımının 2-1 öne geçmesini sağladı. 43’üncü dakikada Mustafa Köleli’nin kullandığı frikikte Ali İmam’ın ters kafa vuruşu kendi ağlarıyla buluştu ve maç 3-1 oldu. Maç başka gol olmayınca Maraş Mesarya’yı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve puanını 17 yaptı. Mesarya ise 11 puanda kaldı.