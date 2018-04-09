Mesarya 4. Tiyatro Şöleni “Ejderha Tepesi” ile başladı

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Mesarya 4. Tiyatro Şöleni, tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Ejderha Tepesi” oyunu ile başladı.

Şölen açılışına, Başbakan Tufan Erhürman, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Türkiye Tiyatrolar Birliği Başkanı Zafer Gecegörür, Direklerarası Seyirci Ödülleri Genel Koordinatörü Ömer Şahibaş, ve meclis üyeleri katıldı.

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şölenin açılış konuşmasını yapan Sanat Yönetmeni Seylani, “4 yıldır büyük bir coşkuyla yürüyoruz bu yolu... 4 yılda İspanya'dan İsrail'den, Danimarka'dan, İtalya'dan, Türkiye'den ve Kıbrıs'ın Güneyinden oratoryo, pandomim, ortaoyunu, Karagöz, kukla ve fiziksel tiyatro türlerini, ayrıca Shakespeare'den Çehov'a, Haldun Taner'den Aliye Ummanel'e birçok muhteşem yazarın konvansiyonel oyunlarını sizlerle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz...” şeklinde konuştu.

Oyun sonunda konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip; salonu dolduran, tiyatroya ilgi ve desteğiyle bölgede sanatın gelişimine katkıda bulunan bölge halkına teşekkür etti.